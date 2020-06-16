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16 Haz 2020 - 11:09- Belediyeler G: 16 Haz 2020 - 11:11

LGS öncesi okullarda dezenfekte çalışmaları devam ediyor

Mamak Belediyesi, haziran ayı sonunda yapılacak Liselere Geçiş Sınavı (LGS) ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesinde ilçe genelindeki okullarda dezenfekte çalışması başlattı.

Elif Duman
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Mamak Belediyesi, haziran ayı sonunda yapılacak Liselere Geçiş Sınavı ( LGS) ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesinde ilçe genelindeki okullarda dezenfekte çalışması başlattı.

Sınava girecek tüm öğrencilere başarılar dileyen Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, " Çocuklarımızın sağlığı her şeyden önemli. Sınava girecek olan öğrencilerimizin sağlığı ve huzuru için sınavın yapılacağı okullarda dezenfekte çalışması yaptık. Ekiplerimiz okullarda ve sınıflarda detaylı dezenfekte çalışması yapıyor. Mamak Belediyesi olarak üzerimize düşen her görevi en iyi şekilde yapmaya gayret ediyoruz. Sınava girecek öğrencilerimize başarılar diliyorum. Allah zihin açıklığı versin” dedi

67 okul dezenfekte edildi

Koronavirüsü tedbirleri kapsamında ertelenen Liselere Geçiş Sınavı (LGS) ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) haziran ayı sonunda yapılacak. Yaklaşan sınav takvimi öncesinde, sınavların yapılacağı okullar Mamak Belediyesi'nce dezenfekte ediliyor.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan önlemlerini en üst seviyede tutan belediye, dezenfekte çalışması ile sınav yapılacak 67 okulda sağlıklı bir ortam oluşturuyor. Gerçekleştirilen çalışma ile sınav yapılacak okullarda insan sağlığını tehdit edecek olumsuzlukların minimum seviyeye indirilmesi amaçlanıyor.

Ekipler,okullarda, bina giriş kapılarını, sınıf kapı kollarını, masa ve sıralar ile okul lavabolarını tek tek steril hale getirerek çalışmaları biten sınıfların kapılarını sınav günü tekrar açılmak üzere kapattı.
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16 Haz 2020 - 11:09 Ankara/ Mamak- Belediyeler

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