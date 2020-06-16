10 yıl önce bugün neler oldu - 16 Haziran 2020

CHP’Lİ İKİ VEKİLDEN DOKUNULMAZLIK HAMLESİ
Ergenekon Soruşturması kapsamında bazı gizli tanıklarla maddi menfaat karşılığında gizli tanıklarla görüştükleri iddia edilen ve haklarında fezleke hazırlanan CHP Erzurum Milletvekili Ahmet Ersin ve Erzincan Milletvekili Erol Tınastepe dokunulmazlıklarının kaldırılması için TBMM Anayasa-Adalet Karma Komisyonuna başvurdu.
TÜRK GENÇ, ÖZBEKLERE BENZETİLEREK BIÇAKLANDI
Kırgızistan’da Özbeklere benzetilerek bıçaklanan Türk genci Sedat Tokay ve arkadaşları yaşadıklarını hastanede anlattı.
ESKİ İNGİLİZ BAKAN: FRANSIZCA GEREKSİZ BİR DİL
İngiltere’nin Avrupa İşlerinden Sorumlu Eski Dışişleri Bakanı Chris Bryant, Avam Kamarası’nda yaptığı konuşmada Fransızca’nın gereksiz bir dil olduğunu belirterek gençlerin Arapça ve Mandarin dili öğrenmeleri gerektiğini ifade etti.
Bryant, İngiliz okullarında öğrencilere öğretilen Fransızca’nın artık değerini kaybettiğini ifade ederek, gençleri iş hayatlarında daha çok işe yarayacak dilleri öğrenmeleri konusunda uyardı. Bryant’ın bu görüşü, komşularına hakaret içerdiği gerekçesiyle protesto edildi.
39 METRE RAKIMDAN 8 BİN 850 METREYE YOLCULUK
AKUT Başkanı Nasuh Mahruki ve AKUT Antalya Birimi Sorumlusu Yılmaz Sevgül, Dünya’nın en yüksek noktası olan Everest’e tırmandı.
Mahruki ve Sevgül, 39 metrelik Antalya rakımından 8 bin 850 metrelik rakıma olan yolculuklarını kamerayla kaydetti.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.