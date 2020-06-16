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16 Haz 2020 - 11:40- Gündem G: 16 Haz 2020 - 11:43

10 yıl önce bugün neler oldu - 16 Haziran 2020

10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye’de gerçekleşen olayları sizler için derledik.
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CHP’Lİ İKİ VEKİLDEN DOKUNULMAZLIK HAMLESİ

Ergenekon Soruşturması kapsamında bazı gizli tanıklarla maddi menfaat karşılığında gizli tanıklarla görüştükleri iddia edilen ve haklarında fezleke hazırlanan CHP Erzurum Milletvekili Ahmet Ersin ve Erzincan Milletvekili Erol Tınastepe dokunulmazlıklarının kaldırılması için TBMM Anayasa-Adalet Karma Komisyonuna başvurdu.

TÜRK GENÇ, ÖZBEKLERE BENZETİLEREK BIÇAKLANDI

Kırgızistan’da Özbeklere benzetilerek bıçaklanan Türk genci Sedat Tokay ve arkadaşları yaşadıklarını hastanede anlattı.

ESKİ İNGİLİZ BAKAN: FRANSIZCA GEREKSİZ BİR DİL

İngiltere’nin Avrupa İşlerinden Sorumlu Eski Dışişleri Bakanı Chris Bryant, Avam Kamarası’nda yaptığı konuşmada Fransızca’nın gereksiz bir dil olduğunu belirterek gençlerin Arapça ve Mandarin dili öğrenmeleri gerektiğini ifade etti.

Bryant, İngiliz okullarında öğrencilere öğretilen Fransızca’nın artık değerini kaybettiğini ifade ederek, gençleri iş hayatlarında daha çok işe yarayacak dilleri öğrenmeleri konusunda uyardı. Bryant’ın bu görüşü, komşularına hakaret içerdiği gerekçesiyle protesto edildi.

39 METRE RAKIMDAN 8 BİN 850 METREYE YOLCULUK

AKUT Başkanı Nasuh Mahruki ve AKUT Antalya Birimi Sorumlusu Yılmaz Sevgül, Dünya’nın en yüksek noktası olan Everest’e tırmandı.

Mahruki ve Sevgül, 39 metrelik Antalya rakımından 8 bin 850 metrelik rakıma olan yolculuklarını kamerayla kaydetti.

(İHA)

16 Haz 2020 - 11:40 İHA İstanbul- Gündem

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