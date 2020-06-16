365 gün, 7/24 orman yangınları ile mücadele

Bakan Pakdemirli, yarın, İzmir’de düzenleyeceği basın toplantısıyla, 2020 orman yangınlarıyla mücadele kapsamında yapacakları çalışmaları anlatacak, yangınlarda kullanılacak araç ve gereçlerin tanıtımını yapacak. Konuyla dair açıklama yapan Bakan Pakdemirli, orman teşkilatı olarak yangınlara karşı var güçleriyle çalıştıklarını ifade ederek, orman yangınlarının yüzde 88’inin insan kaynaklı olduğunu ve bu nedenle en önemli görevin vatandaşlara düştüğünü dile getirdi.

Orman yangınlarıyla mücadeleyi “önleme”, “söndürme” ve “rehabilite” olmak üzere 3 strateji ile yürüttüklerini ifade eden Pakdemirli, ihbar alınan veya tespit edilen orman yangınlarına 1.140 noktada konuşlanmış ilk müdahale ekibiyle en kısa sürede müdahale ettiklerini bildirdi.

Bakan Pakdemirli, 2003 yılında ortalama 40 dakika olan yangına ilk müdahale süresini, verilen eğitimler, geliştirilen altyapı faaliyetleri ve teknolojiyle donatılmış sistemler sayesinde 2019 yılında 12 dakikaya indirdiklerini belirterek, 2023 yılı hedeflerinin bu süreyi 10 dakikaya düşürmek olduğunu, bunun için gerekli yatırımların yapıldığını ve tedbirlerin aldığına dikkati çekti.

YANGINA KARŞI 33 HELİKOPTER, 2 UÇAK VE BİR İHA HAVADAN DESTEK VERECEK

2020 yılında orman yangınlarına daha erken ve etkili şekilde müdahale etmek için gerekli tedbirleri alındığını belirten Pakdemirli, şunları kaydetti:

“Bu kapsamda, yer ekiplerinde 1.072 adet arazöz, 281 adet su tankeri, 586 adet ilk müdahale aracı, 185 adet dozer, 473 adet diğer araç-iş makinaları ile birlikte toplam 2.597 adet araç ve bu araçlarda görevli 10.545 yangın işçisi, 3.000 teknik eleman, 5.000 orman muhafaza memuru olmak üzere 18.545 personel görev yapacak.

avadan ise 6 idari helikopterin yanında 27 adet yangın söndürme helikopteri, 2 adet 10 tonluk amfibik uçak görev yapacak. Orman yangını organizasyonunda kullanılan yaklaşık 8 bin araç, anlık olarak araç takip sistemi ile takip edilerek orman yangınlarına müdahale edilecek.

Ayrıca, yangın başlangıcı ve yangın sırasındaki görüntülerin teknolojik olarak değerlendirilip erken, etkin ve en tasarruflu olarak orman yangınlarına müdahale edilmesi için 1 adet İnsansız Hava Aracı (İHA) kiralandı. Bu aracımız, 1 Temmuz-28 Eylül tarihleri arasında 90 gün süreyle görev yapacak. Geliştirilecek yapay zeka uygulaması ile yangınlar otomatik olarak tespit edilecek ve yangının seyri anlık olarak yangın kontrol merkezine aktarılarak, söndürme stratejisinin belirlenmesinde büyük kolaylık sağlayacak.”

YANAN ALANLARIN TAMAMI OGM TARAFINDAN AĞAÇLANDIRILDI

Türkiye yüzölçümünün yaklaşık yüzde 29’unun ormanlarla kaplı olduğunu ifade eden Pakdemirli, son 10 yıllık verilere göre yıllık ortalama 2 bin 209 adet orman yangının çıktığını ve 7 bin 330 hektar alanın etkilendiğini belirterek, yangından zarar gören alanların tamamının Orman Genel Müdürlüğü (OGM) tarafından yeniden ağaçlandırıldığını söyledi.

Bakan Pakdemirli, yangından etkilenen orman alanlarının Anayasanın 169. Maddesi gereği ağaçlandırma haricinde, tarımsal faaliyet, yerleşim gibi başka bir amaç için kullanılması veya konu edilmesinin engellendiğini ve güvence altına alındığına işaret etti.

Meteorolojik yangın risk haritası ile ekipler uyarılıyor

Orman yangınlarıyla mücadelede başarıyı getiren en önemli faktörün erken haber alma ve etkili müdahale için ülke genelinde 776 yangın gözetleme kulesinin bulunduğunu kaydeden Pakdemirli, “Orman teşkilatı ekiplerimiz Ege ve Akdeniz başta olmak üzere mayıs ve kasım ayları arasında yurt genelinde teyakkuz halinde çalışmalarını sürdürüyor. Orman Genel Müdürlüğümüz ile Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün birlikte yürüttüğü Meteorolojik Yangın Risk Haritası ile de saatlik bazda oluşabilecek yangınlara karşı ekipler uyarılıyor.” dedi.

14 ÜLKEYE EĞİTİM, 10 ÜLKEYE UÇAK VE HELİKOPTER DESTEĞİ VERİLDİ

Ateş savaşçıları olarak nitelendirilen yangın ekiplerinin, yıl boyunca eğitim ve tatbikatlarla yangın sezonuna hazırlandığını belirten Bakan Pakdemirli, “Bu çerçevede 11.545 yangın işçisine, 3 bin teknik personele ve 5 bin orman muhafaza memuruna işbaşı eğitimi verildi. Bu yıl ayrıca, gönüllü yangın söndürme işçisi olmak için müracaatta bulunan 11 bin 500 vatandaşımıza yangın eğitimi verildi.”

Bakan Pakdemirli, diğer taraftan, 14 ülkeden 226 teknik personele Antalya Uluslararası Ormancılık Eğitim merkezinde eğitim verdiklerini, 10 farklı ülkede 34 farklı yangına uçak ve helikopterlerle yardımda bulunduklarını da sözlerine ekledi.