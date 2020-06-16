Haberler Ankara Haberler Ankara
16 Haz 2020 - 12:27- Asayiş G: 16 Haz 2020 - 12:41

15 Temmuz darbe girişimi davalarının görülmesine yeniden başlandı

Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016’daki darbe girişimine ilişkin açılan davaların görülmesine korona virüs tedbirleri kapsamında ara verilmişti.
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Fetullahçı Terör Örgütü’nün ( FETÖ) 15 Temmuz 2016’daki darbe girişimine ilişkin açılan davaların görülmesine koronavirüs tedbirleri kapsamında ara verilmişti. Yeni normalleşme kapsamında bugün itibariyle Akıncı Üssü ile Jandarma Genel Komutanlığında yaşanan eylemlere ilişkin açılan davaların görülmesine başlandı. Mahkeme heyeti, sanıklar, taraf avukatları ve mahkeme salonunun güvenliğini sağlayan personelin sosyal mesafe kuralına uyduğu, maske ve eldiven taktıkları görüldü.

Korona virüs tedbirleri kapsamında Hakimler ve Savcılar Kurulu’nun (HSK) kararı doğrultusunda iki sefer ertelenen duruşmalar, normalleşme süreci kapsamında yeniden görülmeye başlandı. FETÖ’cü darbe girişiminin yönetildiği yer olan Akıncı Üssü’ndeki eylemlere ilişkin 475 sanık hakkında açılan davanın son duruşması 13 Mart’ta görülmüştü. Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi, yargı süreçlerinin 30 Nisan’a kadar durdurulması kararları sonrası duruşmayı önce 4 Mayıs’a, kararın 15 Haziran’a kadar uzatılması sonrası ise 16 Haziran’a bırakmıştı. Uzatma süresinin dolması üzerine Akıncı Üssü davasının görülmesine devam edildi. Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü’ndeki duruşma salonunda görülen davada sosyal mesafe kuralına uyulduğu, duruşmaya katılanların maske ve eldiven taktığı görüldü. Öte yandan duruşma salonunun bulunduğu alana girmek isteyenlerin ateşleri ölçüldü.

Bugün görülmesine başlanan bir diğer dava ise darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığında yaşanan eylemlere ilişkin açılan dava oldu. Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesindeki 243 sanıklı davada da aynı şekilde korona virüs tedbirlerine uyulduğu görüldü.
# ASAYİŞ İLE İLİŞKİLİ:
Soygun girişiminde yaralanan hırsızların kaçtığı anlar - Video Haber mask
Soygun girişiminde yaralanan hırsızların kaçtığı anlar - Video Haber
Gaziantep’te tedirgin eden görüntü - Video Haber mask
Gaziantep’te tedirgin eden görüntü - Video Haber
MSB: ''2 PKK’lı etkisiz hale getirildi'' - Video Haber mask
MSB: ''2 PKK’lı etkisiz hale getirildi'' - Video Haber
Ankara Emniyeti’nden “Pim Operasyonu” mask
Ankara Emniyeti’nden “Pim Operasyonu”
30 saniyede hırsızlık güvenlik kamerasında - Video Haber mask
30 saniyede hırsızlık güvenlik kamerasında - Video Haber
3 terörist etkisiz hale getirildi mask
3 terörist etkisiz hale getirildi
Ankara’da yağış su baskınlarına yol açtı mask
Ankara’da yağış su baskınlarına yol açtı
Sağlık çalışanlarına palalı saldırı güvenlik kamerasında! 4 sağlık çalışanı... mask
Sağlık çalışanlarına palalı saldırı güvenlik kamerasında! 4 sağlık çalışanı...
Siirt’te 5 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonun görüntüleri paylaşıldı - Video Haber mask
Siirt’te 5 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonun görüntüleri paylaşıldı - Video Haber
Hisarcıklıoğlu: “Elazığ depreminde kaybettiklerimizin acısı, yüreğimizi yaktı” mask
Hisarcıklıoğlu: “Elazığ depreminde kaybettiklerimizin acısı, yüreğimizi yaktı”

16 Haz 2020 - 12:27 İHA Ankara- Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Ankara’da DEAŞ operasyonu: 8 gözaltı mask
Ankara’da DEAŞ operasyonu: 8 gözaltı
Ankara’da ByLock kullanıcısı 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı mask
Ankara’da ByLock kullanıcısı 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı
AFAD’dan Bingöl’deki depreme ilişkin yeni bilgilendirme mask
AFAD’dan Bingöl’deki depreme ilişkin yeni bilgilendirme
MSB ;"Pençe-Kartal Operasyonu ile teröristlere ait 81 hedef imha edilmiştir" mask
MSB ;"Pençe-Kartal Operasyonu ile teröristlere ait 81 hedef imha edilmiştir"
İstanbul emniyetinden zehir tacirlerine şafak operasyonu mask
İstanbul emniyetinden zehir tacirlerine şafak operasyonu
” Sincar, Karacak, Kandil, Zap, Avaşin Basyan ve Hakurk’taki terör yuvalarına hava harekâtı icra edilmektedir” mask
” Sincar, Karacak, Kandil, Zap, Avaşin Basyan ve Hakurk’taki terör yuvalarına hava harekâtı icra edilmektedir”
Anket Ankara'nın En başarılı ve En İyi Belediye Başkanı Kim? Ankara Belediye Anketi
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Ankara ve Türkiye'de Korona Vaka Sayısı Artıyor! İşte Son Rakamlar mask
Ankara ve Türkiye'de Korona Vaka Sayısı Artıyor! İşte Son Rakamlar
Vaka sayısındaki artış, tedbirlere uymayanları uyarıyor! Vaka Sayısı Artmaya devam ediyor mask
Vaka sayısındaki artış, tedbirlere uymayanları uyarıyor! Vaka Sayısı Artmaya devam ediyor
Ankara'da görülmüştü! Gök Gürültüsü ve Ejderha Videosu Doğru Mu? mask
Ankara'da görülmüştü! Gök Gürültüsü ve Ejderha Videosu Doğru Mu?
5 ilde daha maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı mask
5 ilde daha maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı
Bu şehirlere giriş çıkışlar sınırlandırıldı! 15 gün yasak... mask
Bu şehirlere giriş çıkışlar sınırlandırıldı! 15 gün yasak...
Pekin’de yeni dalga paniği! Somon Balığı raflardan kaldırıldı.. mask
Pekin’de yeni dalga paniği! Somon Balığı raflardan kaldırıldı..

GALERİ

5 kişi, 10 metrelik arazi aldı 180 kişiyi mağdur etti - Video Haber mask
5 kişi, 10 metrelik arazi aldı 180 kişiyi mağdur etti - Video Haber
El sıkışmadan ’değnekle’ kurban pazarlığı - Video Haber mask
El sıkışmadan ’değnekle’ kurban pazarlığı - Video Haber
Surdan taşlar döküldü, yol trafiğe kapatıldı - Video Haber mask
Surdan taşlar döküldü, yol trafiğe kapatıldı - Video Haber
Soygun girişiminde yaralanan hırsızların kaçtığı anlar - Video Haber mask
Soygun girişiminde yaralanan hırsızların kaçtığı anlar - Video Haber
İdlib’de çocukların bisiklet sevinci - Video Haber mask
İdlib’de çocukların bisiklet sevinci - Video Haber
Deprem Bölgesi Bingöl'de Yaşam - Video Haber mask
Deprem Bölgesi Bingöl'de Yaşam - Video Haber
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL