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16 Haz 2020 - 12:54- Gündem G: 16 Haz 2020 - 13:04

Bakan Selçuk: "12 ilacı daha geri ödeme listesine aldık”

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "3’ü kalp, 2’si pulmoner hipertansiyon, 2’si kan ürünü, 1’i doğuştan metabolik hastalık ilacı olmak üzere 12 ilacı daha geri ödeme listesine aldık” dedi.
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Sosyal Güvenlik Kurumu Resmi web sitesinde Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Sağlık Uygulama Tebliğine (SUT) ilişkin yeni düzenlemelerin yayımlandığını duyurdu. 3’ü kalp, 2’si pulmoner hipertansiyon, 2’si kan ürünü, 1’i doğuştan metabolik hastalık ilacı olmak üzere 12 ilacı daha geri ödeme listesine aldıklarını bildiren Bakan Selçuk, “Geri ödeme kapsamına alınan 14 muadil ilaç ve yayımlanan SUT ile eklenen 12 ilaç ile birlikte geri ödemesindeki ilaç sayımız 8.636’ya ulaştı” açıklamasını yaptı.

SUT’ta yapılan düzenlemeyle geri ödeme listesine eklenen ilaçlardan bazıları şu şekildedir:

"3 kalp ilacı, 2 kan ürünü, 2 pulmoner hipertansiyon ilacı, 1 antibiyotik, 1 antiviral, 1 doğuştan metabolik hastalık ilacı, 1 kanserde bulantı ilacı, 1 yenidoğan hemanjiyom ilacı.”

“Miyastenia Gravis” hastalarının tedavilerinde kullanılmak üzere ödemede olan bir ilaçta da düzenleme yapıldı.

Vatandaşların ilaçları Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşmeli eczanelerden temin edebileceklerini belirten Bakan Selçuk, “Geri ödeme listemize aldığımız ilaçların hastalarımıza şifa olmasını temenni ederim” dedi.

16 Haz 2020 - 12:54 İHA Ankara- Gündem

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