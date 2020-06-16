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16 Haz 2020 - 15:39- Siyaset G: 16 Haz 2020 - 15:53

YİK, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı

Yüksek İstişare Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde yapılan toplantıya Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlık ediyor.
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Yüksek İstişare Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde yapılan toplantıya Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlık ediyor.

16 Haz 2020 - 15:39 İHA Ankara- Siyaset

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