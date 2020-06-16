Haberler Ankara Haberler Ankara
16 Haz 2020 - 16:33- Gündem G: 16 Haz 2020 - 16:37

RTÜK, firari Can Dündar’ın illegal yayınlarını kapattırdı

Yurt dışına kaçan FETÖ şüphelisi Can Dündar’ın internetten yayın yapan radyosu ve internet sitesi RTÜK’ün devreye girmesiyle mahkeme tarafından engellendi.
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Edinile bilgiye göre, internet üzerinden yayın yapan radyo ve televizyonların düzenlenmesi ve denetlenmesi görevinin RTÜK’e verilmesiyle İzleme ve Değerlendirme Dairesi’nde kurulan özel ekip kaçak yayınları takibe aldı. Yapılan takip sonucunda hakkında yakalama kararı bulunan FETÖ şüphelisi firari Can Dündar’ın yayın yönetmeni olduğu tespit edilen “ozguruz20.org” sitesi kapatıldı. Sitede "#ÖZGÜRÜZ Radyo" ismi altında canlı ve bir yayın akış çizelgesine bağlı olarak kaçak radyo yayını yapıldığını tespit eden RTÜK, devletin ilgili kurumlarını harekete geçirerek konunun mahkemeye taşınmasını sağladı. Yapılan incelemeden sonra mahkeme ilgili kaçak radyo yayınının durdurulmasına karar vererek internet sitesine erişim engeli getirildi. Can Dündar’ın “Gizli belge ve bilgileri açıklamak" ve "gizli kalması gereken bilgileri casusluk maksadıyla temin etme" suçlarından yargılaması ise devam ediyor.

16 Haz 2020 - 16:33 İHA Ankara- Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
LGS'ye 4 Gün Kala Tüyolar mask
LGS'ye 4 Gün Kala Tüyolar
5 İlin Emniyet Müdürü değişti mask
5 İlin Emniyet Müdürü değişti
AFAD’dan Bingöl’deki 5.7 büyüklüğündeki depremle ilgili açıklama mask
AFAD’dan Bingöl’deki 5.7 büyüklüğündeki depremle ilgili açıklama
MSB: ”Silah altına alınacak bedelli yükümlüler PCR testine müteakip askere sevk edilecek” mask
MSB: ”Silah altına alınacak bedelli yükümlüler PCR testine müteakip askere sevk edilecek”
Din İşleri Yüksek Kurulu ‘Aday Üye’ seçimi yapıldı mask
Din İşleri Yüksek Kurulu ‘Aday Üye’ seçimi yapıldı
Kadın cinayetlerinde suçluların yüzde 86.5’nin sabıkası yok mask
Kadın cinayetlerinde suçluların yüzde 86.5’nin sabıkası yok
Anket Ankara'nın En başarılı ve En İyi Belediye Başkanı Kim? Ankara Belediye Anketi
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Ankara ve Türkiye'de Korona Vaka Sayısı Artıyor! İşte Son Rakamlar mask
Ankara ve Türkiye'de Korona Vaka Sayısı Artıyor! İşte Son Rakamlar
Vaka sayısındaki artış, tedbirlere uymayanları uyarıyor! Vaka Sayısı Artmaya devam ediyor mask
Vaka sayısındaki artış, tedbirlere uymayanları uyarıyor! Vaka Sayısı Artmaya devam ediyor
Ankara'da görülmüştü! Gök Gürültüsü ve Ejderha Videosu Doğru Mu? mask
Ankara'da görülmüştü! Gök Gürültüsü ve Ejderha Videosu Doğru Mu?
5 ilde daha maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı mask
5 ilde daha maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı
Bu şehirlere giriş çıkışlar sınırlandırıldı! 15 gün yasak... mask
Bu şehirlere giriş çıkışlar sınırlandırıldı! 15 gün yasak...
Pekin’de yeni dalga paniği! Somon Balığı raflardan kaldırıldı.. mask
Pekin’de yeni dalga paniği! Somon Balığı raflardan kaldırıldı..

GALERİ

5 kişi, 10 metrelik arazi aldı 180 kişiyi mağdur etti - Video Haber mask
5 kişi, 10 metrelik arazi aldı 180 kişiyi mağdur etti - Video Haber
El sıkışmadan ’değnekle’ kurban pazarlığı - Video Haber mask
El sıkışmadan ’değnekle’ kurban pazarlığı - Video Haber
Surdan taşlar döküldü, yol trafiğe kapatıldı - Video Haber mask
Surdan taşlar döküldü, yol trafiğe kapatıldı - Video Haber
Soygun girişiminde yaralanan hırsızların kaçtığı anlar - Video Haber mask
Soygun girişiminde yaralanan hırsızların kaçtığı anlar - Video Haber
İdlib’de çocukların bisiklet sevinci - Video Haber mask
İdlib’de çocukların bisiklet sevinci - Video Haber
Deprem Bölgesi Bingöl'de Yaşam - Video Haber mask
Deprem Bölgesi Bingöl'de Yaşam - Video Haber
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL