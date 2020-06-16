Edinile bilgiye göre, internet üzerinden yayın yapan radyo ve televizyonların düzenlenmesi ve denetlenmesi görevinin RTÜK’e verilmesiyle İzleme ve Değerlendirme Dairesi’nde kurulan özel ekip kaçak yayınları takibe aldı. Yapılan takip sonucunda hakkında yakalama kararı bulunan FETÖ şüphelisi firari Can Dündar’ın yayın yönetmeni olduğu tespit edilen “ozguruz20.org” sitesi kapatıldı. Sitede "#ÖZGÜRÜZ Radyo" ismi altında canlı ve bir yayın akış çizelgesine bağlı olarak kaçak radyo yayını yapıldığını tespit eden RTÜK, devletin ilgili kurumlarını harekete geçirerek konunun mahkemeye taşınmasını sağladı. Yapılan incelemeden sonra mahkeme ilgili kaçak radyo yayınının durdurulmasına karar vererek internet sitesine erişim engeli getirildi. Can Dündar’ın “Gizli belge ve bilgileri açıklamak" ve "gizli kalması gereken bilgileri casusluk maksadıyla temin etme" suçlarından yargılaması ise devam ediyor.
16 Haz 2020 - 16:33- Gündem Güncelleme: 16 Haz 2020 - 16:37
RTÜK, firari Can Dündar’ın illegal yayınlarını kapattırdı
Yurt dışına kaçan FETÖ şüphelisi Can Dündar’ın internetten yayın yapan radyosu ve internet sitesi RTÜK’ün devreye girmesiyle mahkeme tarafından engellendi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.