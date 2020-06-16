Ankara Adliyesi'nde koronavirüse brandalı önlem

Korona virüs tedbirleri kapsamında durdurulan yargısal süreler ve duruşmaların görülmesine bugünden itibaren başlandı. Adalet Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu’nun önerileri doğrultusunda Ankara Adliyesi’nde korona virüs tedbirleri alındı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, adliye içerisine sosyal mesafe kurallarına uyulmasına dikkat çekilen yazılar asıldı. Adliyenin birçok noktasına dezenfektan konulurken, adliyeye giren herkesin ateş ölçümü yapılıyor. Öte yandan, bazı duruşma salonlarında, şeffaf naylon brandalı önlem alındığı görüldü. Sanık ile mahkeme heyeti arasına şeffaf naylon branda çekilerek, korona virüse karşı önlem alındı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.