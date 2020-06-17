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17 Haz 2020 - 02:47- Gündem

“Bakan Akar ve TSK Komuta Kademesi Harekat Merkezi’nde “

Milli Savunma Bakanlığı’nın twitter’dan yaptığı paylaşımda, “Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK Komuta Kademesi Pençe-Kaplan Operasyonu’nu Kara Kuvvetleri Harekat Merkezi’nde sevk ve idare ediyor” ifadelerine yer verildi.

Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Bakan Akar ve TSK Komuta Kademesi, başarıyla devam eden #Pençe-Kaplan Operasyonu’nu Kara Kuvvetleri Harekat Merkezi’nde sevk ve idare ediyor” ifadelerini kullandı.

(İHA)

17 Haz 2020 - 02:47 İHA Ankara- Gündem

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