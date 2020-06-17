Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Şentop, ‘Pençe-Kaplan’ operasyonu hakkında sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Şentop, “Bölgemizde barışın tesis edilebilmesi için hayatî önem arz eden terörle mücadelemiz kararlılıkla devam etmektedir. Cenab-ı Allah, sınırlarımızın muhafazası ve milletimizin selameti için mücadele yürüten kahraman askerlerimizin yardımcısı olsun” ifadelerine yer verdi.
17 Haz 2020 - 08:41- Gündem
TBMM Başkanı Şentop’dan ‘Pençe-Kaplan’ operasyonuna destek açıklaması
Türkiye Büyük Millet Meclisi(TBMM) Başkanı Mustafa Şentop ‘Pençe-Kaplan’ operasyonu hakkında açıklama yaptı. Şentop, “Bölgemizde barışın tesis edilebilmesi için hayatî önem arz eden terörle mücadelemiz kararlılıkla devam etmektedir” ifadelerini kullandı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.