Yozgat Valisi görevine atanan Kaymakam Polat’a veda yemeği

Mamak’ta yaklaşık 3 yıldır görev yapan ve Yozgat Valisi görevine atanan Mamak Kaymakamı Ziya Polat onuruna Mamak Belediye Başkanı Murat Köse tarafından veda yemeği verildi. Mamak Belediyesi Hizmet Binasında gerçekleşen yemek öncesi Kaymakam Polat, belediye başkan yardımcılarını tek tek ziyaret ederek veda etti. Yemeğe Kaymakam Polat ve Başkan Köse’nin yanı sıra AK Parti Mamak İlçe Başkanı Mehmet Ali Demir, Milliyetçi Hareket Partisi Mamak İlçe Başkanı Mustafa Esen, başkan yardımcıları katıldı. Kaymakam Polat’ın tayininin başta kendisi olmak üzere ilçedeki tüm kamu kurum yöneticilerini üzdüğünü ifade eden Başkan Köse, “Sayın kaymakamımızla kısa süre de olsa ilçemiz ve halkımız için çok güzel çalışmalar gerçekleştirdik. Ona yeni görevinde başarılar diliyorum” dedi.



Güzelliklerle hatırlayacağız

Başkan Köse, Kaymakam Polat’ın Mamak’ta devlet-millet kaynaşmasının en güzel örneğini sergilediğini belirterek, güzelliklerle hatırlanacağını dile getirdi. Köse,“Makam koltuklarına şeref getirmek ancak halka ulaşmakla olur. 3 yıl boyunca kapısını herkese açık tutan Kaymakamımız, insani tavrı ve fedakâr çalışmalarıyla Mamak’ta önemli hizmetler yaptı. İnanıyorum ki Kaymakamımız yeni görev yerinde de nitelikli çalışmalara imza atacaktır. Kendisine Güzel Mamak’ta yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ediyor, yeni görev yeri olan Yozgat’ta başarılar ve sağlıklı bir yaşam diliyorum” dedi.



Helallik istedi

Vedaların kaymakamlık mesleğinin bir parçası olduğunu belirten Mamak Kaymakamı Ziya Polat da, “Devlet görevinin en üzücü yanı yıllarca görev yaptığınız yerden ayrılmaktır. Mamak’ta güzel dostluklar kurarak, insanımıza hizmet ettik. Enerjimizi hep faydalı işler yapmak için harcadık. Bütün Mamaklı hemşehrilerime görevimize devam edeceğimiz yerde de kapılarımız hep açık olacaktır. Tüm vatandaşlarımıza ve 3 yıldır birlikte mesai yaptığım arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum” dedi. Yemeğin ardından Kaymakam Polat helallik istedi.