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17 Haz 2020 - 09:50- Belediyeler G: 17 Haz 2020 - 09:53

Sincan hayvanat bahçesi kapılarını açtı... Ziyaretçilerini bekliyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi Sincan Hayvanat Bahçesi, 1 Haziran normalleşme süreciyle birlikte kapılarını yeniden ziyaretçilere açtı.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Ankara Büyükşehir Belediyesi Sincan Hayvanat Bahçesi, 1 Haziran normalleşme süreciyle birlikte kapılarını yeniden ziyaretçilere açtı. Tüm vatandaşlar için ücretsiz olan, 62 tür ve 800’den fazla hayvan varlığına sahip Sincan Hayvanat Bahçesi’nin dezenfeksiyon işlemleri titizlikle yapılıyor.

Koronavirüs salgınıyla mücadele sürecinde kapalı olan Ankara Büyükşehir Belediyesi Sincan Hayvanat Bahçesi, 1 Haziran 2020 tarihi itibarıyla yeniden ziyarete açıldı.

Vatandaşlara ve özellikle de minik ziyaretçilere kapılarını açan Sincan Hayvanat Bahçesi, hafta içi ve hafta sonu 09.00-19.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

62 TÜR HAYVAN BİR ARADA

Hijyen çalışmaları Sağlık İşleri Daire Başkanlığı ekipleri tarafından titizlikle yürütülen Hayvanat Bahçesinde açık alanlar başta olmak üzere birçok noktada dezenfeksiyon ve temizlik çalışması yapılıyor.

62 tür ve 800’den fazla hayvan çeşitliliğiyle dikkat çeken Sincan Hayvanat Bahçesi’nde dezenfeksiyon çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini, insan ve hayvan sağlığına zarar vermeyen ilaçların kullanıldığını belirten Hayvanat Bahçesi Şube Müdürü Mustafa Şener, “Hayvanat bahçemizde dezenfeksiyon çalışmalarımızı periyodik olarak yapıyoruz. Vatandaşlarımızı ve özellikle genç kardeşlerimizi bekliyoruz. Gönül rahatlığıyla gelebilirler” dedi.

HAYVAN SEVGİSİ

Sokağa çıkma yasağının kaldırıldığı günde Sincan Hayvanat Bahçesi’ni ziyarete gelen 12 yaşındaki Halime Sultan’ın uzun bir aradan sonra yeniden hayvanları görme heyecanı sözlerine şöyle yansıdı:

“Koronavirüs öncesi hep geliyordum ama bu süreçte gelemedim. Sokağa çıkma iznimizde babaannemle geldik. Hollanda tavşanı vardı, kocaman bir deve kuşu yumurtası gördüm. Daha önce bu kadar büyük bir yumurta görmediğim için şaşırdım. Mesela Amerikan tavşanı var onu herkesin görmesini isterim. Köpeğe benziyor ama tavşan, çok güzeldi. Ağabeylerimiz burada temizlik de yaptılar. Burası temiz olduğu için rahatlıkla gezebiliyoruz. Teşekkür ediyoruz.” 
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17 Haz 2020 - 09:50 Ankara- Belediyeler

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