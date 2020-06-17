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17 Haz 2020 - 10:57- Belediyeler G: 17 Haz 2020 - 11:00

Büyükşehir Belediyesi'nden vatandaşlara sürpriz

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent bulvar ve caddelerini rengarenk çiçeklerle donatıyor.

Elif Duman
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Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent’in dört bir yanını çiçeklerle süslüyor. Cumhurbaşkanlığı Bulvarı, Anadolu Bulvarı, Eskişehir Yolu Havaalanı Yolu ve Gar Kavşağı başta olmak üzere büyük bir kısmı Başkentli yerli üreticilerden alınan çiçekler, bulvar ve caddelere dikiliyor. Normalleşme sürecinin başlamasıyla yeniden sokağa çıkan vatandaşlar rengarenk yollarda seyahat etmeye başladı.

Koronavirüs salgını döneminde kısıtlı sokağa çıkma yasağı nedeniyle uzunca bir süre evlerinde kalan Başkentliler, normalleşme sürecine geçilmesiyle birlikte Büyükşehir Belediyesinin çiçek sürpriziyle karşılaştı.

YERLİ ÜRETİCİLERİN ÇİÇEKLERİ BAŞKENT’İ SÜSLÜYOR

Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, kent genelinde Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın talimatı doğrultusunda ithal bitki ve ağaç yerine yerli üreticilerden alınan çiçek ve bitkileri toprakla buluşturuyor.

Büyük bir kısmı Başkentli yerli üreticilerden alınan çiçekler Başkent’in ana arterleri arasında yer alan Cumhurbaşkanlığı Bulvarı, Anadolu Bulvarı, Eskişehir Yolu, Havaalanı Yolu, Gar Kavşağı üzerindeki orta refüjleri ve yol kenarları ile kavşakları süslerken, sürücülere de görsel bir şölen sunuyor.

Büyükşehir Belediyesi ekonomik yönden bir yandan yerli üreticileri desteklerken bir yandan ithal bitki alımına son verdiği için önemli oranda tasarruf da sağlıyor.
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17 Haz 2020 - 10:57 Ankara- Belediyeler

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