Haberler Ankara Haberler Ankara
17 Haz 2020 - 11:09- Belediyeler G: 17 Haz 2020 - 11:11

Meslek edindirme kursları yeniden hizmete açıldı

Pursaklar Belediyesi’nin Halk Eğitim Merkezi’yle birlikte gerçekleştirdiği hobi ve meslek edindirme kursları, normalleşme adımlarıyla birlikte yeniden hizmete açıldı.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Pursaklar Belediyesi’nin Halk Eğitim Merkezi’yle birlikte gerçekleştirdiği hobi ve meslek edindirme kursları, normalleşme adımlarıyla birlikte yeniden hizmete açıldı.

Kontrollü sosyal hayat kapsamında Pursaklar Belediyesi Hanımevlerindeki kurslara gelen kursiyerler, ateşi ölçüldükten sonra sınıflara alınıyor. Derslerde maske takan ve sosyal mesafeyi gözeten kursiyerler, eğitimlerine kaldıkları yerden devam ediyor.

Pursaklar Belediyesi ve Halk Eğitim Müdürlüğü iş birliği ile açılan Kurdele Nakış kursu ve Gümüş Kazaz Örücülüğü kursunu Normalleşme süreciyle birlikte yarım kalan derslerini başarıyla tamamlayan kursiyerler, maske ve mesafe kurallarına dikkat ederek sertifikalarını aldı.

Kursların tekrardan açılmasından dolayı büyük mutluluk yaşadıklarını belirten Ayşe Yılmaz; ‘‘ Koronavirüs nedeniyle kurslarımız yarım kaldı. Burada hem zamanımızı değerlendiriyoruz hem de güzel şeyler öğreniyoruz. Bugünde yarım kalan eğitimlerimizi tamamlayarak sertifikalarımızı eğitmenlerimizden aldık. Çok mutluyuz’’ dedi.

Telafi eğitimlerin sonunda sertifika aldıklarından dolayı çok mutlu olduklarını belirten Sevcan Gürpınar; ‘‘ Normalleşme süreci ile birlikte yeniden eğitim vermeye başlayan kurslarımızı başarıyla tamamladık. Belediye Başkanımız Ertuğrul Çetin başta olmak üzere bütün eğitmenlerimize çok teşekkür ediyorum’’ dedi.

Yeni tip koronavirüs salgını sonrasında halk eğitim merkezi ile birlikte verilen kurslara tekrardan başladıklarını belirten Pursaklar Belediyesi Hanımevleri Şefi Aysun Tulumbacı; ‘‘ Pandemi süreci nedeniyle tamamlanamayan kurslarımız kaldığı yerden devam ediyor. Aynı zamanda yeni açılacak kurslarımızı tekrar planlandık. Hiçbir kursiyerimizin mağduriyet yaşamaması adına planlamalar yapıldı. Kursiyerlerimizin sağlığı için de kurslarda maske, mesafe ve temizlik kurallarını özenle uyuyoruz. Bu zorlu süreçte eğitimlerini tamamlayarak sertifika almaya hak kazanan kursiyerlerimizi tebrik ediyorum’’ dedi.
# BELEDİYE HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Çankaya Belediyesi'nden sınavlar için korona hazırlığı mask
Çankaya Belediyesi'nden sınavlar için korona hazırlığı
Ankara'da Su baskını çilesine son! ASKİ o ilçenin altyapı sorununu çözdü! mask
Ankara'da Su baskını çilesine son! ASKİ o ilçenin altyapı sorununu çözdü!
Büyükşehir Belediyesi'nden vatandaşlara sürpriz mask
Büyükşehir Belediyesi'nden vatandaşlara sürpriz
Sincan Belediyesi'nden gelecek nesillere yatırım mask
Sincan Belediyesi'nden gelecek nesillere yatırım
Karantina süreci yeşil alanlara ilgiyi artırdı... Yeni yeşil alanlar geliyor mask
Karantina süreci yeşil alanlara ilgiyi artırdı... Yeni yeşil alanlar geliyor
Başkan Altınok: ''Maske, mesafe ve hijyen kurallarını uyguluyoruz'' - Video Haber mask
Başkan Altınok: ''Maske, mesafe ve hijyen kurallarını uyguluyoruz'' - Video Haber
Sincan hayvanat bahçesi kapılarını açtı... Ziyaretçilerini bekliyor mask
Sincan hayvanat bahçesi kapılarını açtı... Ziyaretçilerini bekliyor
Yozgat Valisi görevine atanan Kaymakam Polat’a veda yemeği mask
Yozgat Valisi görevine atanan Kaymakam Polat’a veda yemeği
Evi yanan vatandaşa Keçiören Belediyesi'nden yardım eli mask
Evi yanan vatandaşa Keçiören Belediyesi'nden yardım eli
Vitamin Büfeleri’nden dondurma sürprizi mask
Vitamin Büfeleri’nden dondurma sürprizi

17 Haz 2020 - 11:09 Ankara/ Pursaklar- Belediyeler

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Büyükşehir Belediyesi'nden vatandaşlara sürpriz mask
Büyükşehir Belediyesi'nden vatandaşlara sürpriz
Karantina süreci yeşil alanlara ilgiyi artırdı... Yeni yeşil alanlar geliyor mask
Karantina süreci yeşil alanlara ilgiyi artırdı... Yeni yeşil alanlar geliyor
Yozgat Valisi görevine atanan Kaymakam Polat’a veda yemeği mask
Yozgat Valisi görevine atanan Kaymakam Polat’a veda yemeği
Evi yanan vatandaşa Keçiören Belediyesi'nden yardım eli mask
Evi yanan vatandaşa Keçiören Belediyesi'nden yardım eli
Düğün salonları 1 Temmuz'a hazır mask
Düğün salonları 1 Temmuz'a hazır
AK Parti, MHP, İYİ Parti ve CHP grupları faaliyet raporunu onayladı mask
AK Parti, MHP, İYİ Parti ve CHP grupları faaliyet raporunu onayladı
Anket Ankara'nın En başarılı ve En İyi Belediye Başkanı Kim? Ankara Belediye Anketi
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Ankara ve Türkiye'de Korona Vaka Sayısı Artıyor! İşte Son Rakamlar mask
Ankara ve Türkiye'de Korona Vaka Sayısı Artıyor! İşte Son Rakamlar
Ankara Adliyesi'nde koronavirüse brandalı önlem mask
Ankara Adliyesi'nde koronavirüse brandalı önlem
5 ilde daha maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı mask
5 ilde daha maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı
Bu şehirlere giriş çıkışlar sınırlandırıldı! 15 gün yasak... mask
Bu şehirlere giriş çıkışlar sınırlandırıldı! 15 gün yasak...
Virüse karşı koruyan kumaş üretildi mask
Virüse karşı koruyan kumaş üretildi
Ankara ve Tüm Yurtta hava durumu! 14 Haziran Hava Durumu Nasıl Olacak! mask
Ankara ve Tüm Yurtta hava durumu! 14 Haziran Hava Durumu Nasıl Olacak!

GALERİ

Cinayet gibi kaza - Video Haber mask
Cinayet gibi kaza - Video Haber
Ankara'da Feci Kaza! Park halindeki tıra otomobil çarptı: 1 ölü mask
Ankara'da Feci Kaza! Park halindeki tıra otomobil çarptı: 1 ölü
10 yıl önce bugün neler oldu? - 17 Haziran 2020 mask
10 yıl önce bugün neler oldu? - 17 Haziran 2020
Vakalar artıyor, normalleşme durdu! - Video Haber mask
Vakalar artıyor, normalleşme durdu! - Video Haber
Başkan Altınok: ''Maske, mesafe ve hijyen kurallarını uyguluyoruz'' - Video Haber mask
Başkan Altınok: ''Maske, mesafe ve hijyen kurallarını uyguluyoruz'' - Video Haber
Babasını önce darp etti, sonra bıçakladı! - Video Haber mask
Babasını önce darp etti, sonra bıçakladı! - Video Haber
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL