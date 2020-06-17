Meslek edindirme kursları yeniden hizmete açıldı

Pursaklar Belediyesi’nin Halk Eğitim Merkezi’yle birlikte gerçekleştirdiği hobi ve meslek edindirme kursları, normalleşme adımlarıyla birlikte yeniden hizmete açıldı.

Kontrollü sosyal hayat kapsamında Pursaklar Belediyesi Hanımevlerindeki kurslara gelen kursiyerler, ateşi ölçüldükten sonra sınıflara alınıyor. Derslerde maske takan ve sosyal mesafeyi gözeten kursiyerler, eğitimlerine kaldıkları yerden devam ediyor.

Pursaklar Belediyesi ve Halk Eğitim Müdürlüğü iş birliği ile açılan Kurdele Nakış kursu ve Gümüş Kazaz Örücülüğü kursunu Normalleşme süreciyle birlikte yarım kalan derslerini başarıyla tamamlayan kursiyerler, maske ve mesafe kurallarına dikkat ederek sertifikalarını aldı.

Kursların tekrardan açılmasından dolayı büyük mutluluk yaşadıklarını belirten Ayşe Yılmaz; ‘‘ Koronavirüs nedeniyle kurslarımız yarım kaldı. Burada hem zamanımızı değerlendiriyoruz hem de güzel şeyler öğreniyoruz. Bugünde yarım kalan eğitimlerimizi tamamlayarak sertifikalarımızı eğitmenlerimizden aldık. Çok mutluyuz’’ dedi.

Telafi eğitimlerin sonunda sertifika aldıklarından dolayı çok mutlu olduklarını belirten Sevcan Gürpınar; ‘‘ Normalleşme süreci ile birlikte yeniden eğitim vermeye başlayan kurslarımızı başarıyla tamamladık. Belediye Başkanımız Ertuğrul Çetin başta olmak üzere bütün eğitmenlerimize çok teşekkür ediyorum’’ dedi.

Yeni tip koronavirüs salgını sonrasında halk eğitim merkezi ile birlikte verilen kurslara tekrardan başladıklarını belirten Pursaklar Belediyesi Hanımevleri Şefi Aysun Tulumbacı; ‘‘ Pandemi süreci nedeniyle tamamlanamayan kurslarımız kaldığı yerden devam ediyor. Aynı zamanda yeni açılacak kurslarımızı tekrar planlandık. Hiçbir kursiyerimizin mağduriyet yaşamaması adına planlamalar yapıldı. Kursiyerlerimizin sağlığı için de kurslarda maske, mesafe ve temizlik kurallarını özenle uyuyoruz. Bu zorlu süreçte eğitimlerini tamamlayarak sertifika almaya hak kazanan kursiyerlerimizi tebrik ediyorum’’ dedi.