UEFA beklenen kararı verdi. Dün İhlas Haber Ajansı’nın açıkladığı Şampiyonlar Ligi Final programı, bugün UEFA tarafından duyuruldu. İstanbul’da oynanması planlanan 2020 Şampiyonlar Ligi Finali, Portekiz’in Lizbon şehrinde oynanacak. 12-23 Ağustos tarihleri arasında Lizbon’nda gerçekleşecek olan 8’li finalle birlikte Devler Ligi’nin kazananı belli olacak. UEFA, İstanbul’da oynanması planlanan Şampiyonlar Ligi Finali’ni ise 1 yıl erteledi. İstanbul, 2021 yılının Şampiyonlar Ligi Finali’ne ev sahipliği yapacak. Avrupa Ligi maçları ise Almanya’daki 4 statta oynanacak. Avrupa Ligi’nin kazananı, Köln, Duisburg, Düsseldorf ve Gelsenkirchen’de oynanacak olan karşılaşmaların ardından belli olacak.
17 Haz 2020 - 16:52- Spor Güncelleme: 17 Haz 2020 - 16:54
UEFA, Şampiyonlar Ligi kararını açıkladı
UEFA’nın kritik toplantısında Şampiyonlar Ligi kararları belli oldu. İstanbul’da oynanması planlanan final maçı Lizbon’a alınırken, UEFA, 2021 Şampiyonlar Ligi Finali’nin İstanbul’da oynanacağını açıkladı.
Büyütmek için resme tıklayın
# SPOR HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Anket Ankara'nın En başarılı ve En İyi Belediye Başkanı Kim? Ankara Belediye Anketi
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.