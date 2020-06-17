Ankara'da maske takmak zorunlu oldu! Maske Takmayanlara Ceza...

Son dakika haberlerine göre; Bakan Koca'nın bilim kurulu toplantısı sonrası 3 büyük şehirde maske takma zorunlu olmalı açıklaması sonrası Önce İstanbul Valiliğinde, daha sonra Ankara ve Bursa'da da maskesiz çıkma yasağı geldi..

Ankara Valiliği Duyuru Yaptı..

Ankara Valiliği, Bilim Kurulunun önerisiyle açık alanlar ve toplu bulunulan kapalı mekanlarda maske takmanın zorunlu kılındığını açıklandı.

Bursa Valiliği Duyuru Yaptı..

Bursa Valiliği kent sınırları içinde tıbbi maske takma zorunluluğu getirildiğini duyurdu. Bursa Valiliği, İl Hıfzıssıhha kararı ile kent sınırları içinde ağzı ve burnu kapatacak şekilde maske takma zorunluluğu getirildiğini bildirdi.

İstanbul Valiliği Duyuru Yaptı..

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kentte açık alanlarda maske takmanın artık zorunlu olduğunu bildirdi.

Zorunlu Maske Takma Kararına uymayanlara ceza

Açıklamada, alınan kararlara uymayan vatandaşlara idari para cezası verilmesi başta olmak üzere, aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin gerekli adli işlemlerin başlatılmasına karar verildiği kaydedildi.