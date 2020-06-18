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18 Haz 2020 - 09:54- Gündem

Türkiye, ikinci defa Afrika ülkesi Çad’a yardım malzemeleri yolluyor

Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında Türkiye, ikinci defa Afrika ülkesi Çad’a yardım malzemeleri yolluyor. Çad’a gönderilen tıbbi yardım malzemelerinin arasında; 17 bin 600 adet koruyucu eldiven, yaklaşık 40 adet bin tulum, 5 bin adet oksijen maskesi ve 1 adet tam techizat ambulans bulunuyor.
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(İHA)

18 Haz 2020 - 09:54 İHA Ankara- Gündem

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