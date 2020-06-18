RTÜK’ten yayıncılara uyarı

1 Ocak 2019 tarihinde yürürlüğe giren düzenlemeyle radyo ve televizyon kuruluşlarına yapılacak tebligatların Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi (UETS) üzerinden yapılması zorunlu hale geldi. Bu kapsamda yayıncı kuruluşların PTT’ye başvurarak UETS sistemine özgü elektronik tebligat adreslerini aktif hale getirmeleri gerekiyor.
Mağduriyet yaşanmasın
Üst Kurul, tebligatların artık Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi (UETS) üzerinden yapılacağını ilan ederek yayıncı kuruluşların mağduriyet yaşamaması için tedbir almalarını istedi.
Yayıncıları uyaran RTÜK, UETS sitemlerini etkin hale getirmeyen radyo ve televizyonlara idari yaptırım uygulanacağını duyurdu.
Medya Hizmet sağlayıcılara gönderilen resmi yazıda “Takip eden süreçte yapılacak tebligatlar nedeniyle mağduriyet yaşanmaması ve olası bir idari yaptırım ile karşı karşıya kalınmaması adına tüm medya hizmet sağlayıcı kuruluşların UETS’ye özgü elektronik tebligat adreslerini tebligat almaya imkan sağlayacak şekilde ivedi olarak aktif hale getirmeleri gerekmektedir” denildi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.