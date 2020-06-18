10 yıl önce bugün neler oldu? - 18 Haziran 2020

PKK DESTEKÇİLERİ POLİSE SALDIRDI

Diyarbakır’da terör örgütü destekçisi bir grup gösterici ortalığı savaş alanına çevirdi.

Mahmur ve Kandil’den gelenlerin tutuklanmasını protesto etmek amacıyla Emek caddesini trafiğe kapatan göstericiler, polise havai fişeklerle saldırdı.

Polis göstericileri herhangi bir müdahele etmezken, göstericiler molotofkokteylleriyle postaneye saldırdı. Postaneyi ateşe veren gösteriler ara sokaklara dağıldı.

“BEN O YUMRUĞU PKK’YA ATTIM"

Kapatılan DTP’nin eski genel başkanı Ahmet Türk’e Samsun Adliyesi önünde yumruklu saldırı düzenleyerek burnunu kıran ve olaydan sonra tutuklanıp, 68 gün cezaevi’nde yatan İsmail Çelik samsun Kapalı Cezaevi’nden tahliye oldu.

Çelik, yumruğu 70 yaşındaki adama değil PKK’ya attığını söyledi.

KLİP ÇEKİMİ İÇİN GETİRİLEN DEVELERE YOĞUN İLGİ

Murat Mermer isimli sanatçının klip çekimi için Taksim Meydanı’na getirilen 3 deve ve 1 eşek, vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

Yoğun ilgi nedeniyle çekime bir türlü başlayamayan set ekibi, zaman zaman çileden çıktı.

BEŞİKTAŞ’IN YENİ TRANSFERİ Q7 İSTANBUL’DA

Beşiktaş’ın Inter’den transfer ettiği Portekizli yıldız futbolcu Ricardo Quaresma, İstanbul’a geldi.

Başkan Yıldırım Demirören ve yöneticilerin de eşlik ettiği yıldız futbolcu Atatürk Havalimanı’nda büyük bir coşkuyla karşılandı.