Haberler Ankara Haberler Ankara
18 Haz 2020 - 10:52- Belediyeler G: 18 Haz 2020 - 10:54

Örnek davranış! Başkan Altınok'tan eğitim yuvalarına destek

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, eğitime destek faaliyetleri kapsamında üniversitelerin sosyal alanlarını güzelleştirmek için özel veya devlet kurumu ayrımı yapmaksızın peyzaj desteği vermeye devam ettiklerini belirtti.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
mask
Haber albümü için resme tıklayın

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, eğitime destek faaliyetleri kapsamında üniversitelerin sosyal alanlarını güzelleştirmek için özel veya devlet kurumu ayrımı yapmaksızın peyzaj desteği vermeye devam ettiklerini belirtti.

ÜNİVERSİTE BAHÇESİNE 50 ADET LAVANTA

Keçiören Belediyesi; ilk, orta, lise düzeyinde okullar ile üniversitelerin eksiklerini tamamlamak için gerek kurumlardan gelen taleplerle gerekse Başkan Altınok’un talimatlarıyla eğitim yuvalarına verdiği desteği sürdürüyor. Bu kapsamda son olarak Hacı Bayram Veli Üniversitesi kampüsünde bulunan bank, kamelya ve çöp kovalarını boyayan Keçiören Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, yeni eğitim öğretim dönemi hazırları için ayrıca üniversite bahçesine dikilmek üzere 50 adet de lavanta teslimatı yaptı.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Keçiören’de bulunan okullara ve başkentte eğitim faaliyeti gösteren birçok üniversiteye destek verdiklerini belirterek, Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, Ankara Üniversitesi Güzel Sanatalar Fakültesi gibi birçok üniversitenin çeşitli kampüslerinde peyzaj çalışması yaptıklarını aktardı.

BAŞKAN ALTINOK: EĞİTİM, SAĞLIK VE GÜVENLİĞE DESTEĞİMİZ ÖRNEK OLDU

Başkan Altınok, ilk belediye başkanı seçildiği 1994 yılından itibaren eğitime destek konusunda yaptığı çalışmalara da atıfta bulunarak şunları söyledi:

“1994 yılı Keçiören’de ve Türkiye`de belediyecilik konusunda dönüm noktasıdır. Keçiören’den belediye başkanı olmamız istendi, biz de Keçiören’e hizmetkâr olduk. Eğitim, sağlık ve güvenlik konularında kurumlarımıza yönelik desteklerimiz diğer belediyelere de örnek oldu. Özellikle eğitime destek konusunda yaptığımız çalışmalar merkezi yönetim tarafından kanunlaştırıldı ve yerel yönetimlerin eğitimi desteklemeleri noktasında önleri açıldı.”
# BELEDİYE HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Ankara'da LGS ve YKS sınavına girecek öğrencilere ulaşım ücretsiz! mask
Ankara'da LGS ve YKS sınavına girecek öğrencilere ulaşım ücretsiz!
Nikah işlemleri hız kazandı! Başkan Çetin çiftlerin nikahlarını kıyarak mutluluklarına ortak oldu mask
Nikah işlemleri hız kazandı! Başkan Çetin çiftlerin nikahlarını kıyarak mutluluklarına ortak oldu
Sincan Hayvanat Bahçesi’nde 7 yıl sonra bir ilk yaşandı! mask
Sincan Hayvanat Bahçesi’nde 7 yıl sonra bir ilk yaşandı!
Belediye ekiplerinden LGS mesaisi! Yenimahalle'de 97 okul sınav için hazır mask
Belediye ekiplerinden LGS mesaisi! Yenimahalle'de 97 okul sınav için hazır
Altındağ’a altın değerinde bir yatırım daha... Her yaşa hitap eden özel merkez yakında hizmette! mask
Altındağ’a altın değerinde bir yatırım daha... Her yaşa hitap eden özel merkez yakında hizmette!
Mamak Belediyesi, tedbirleri en süt seviyede tutuyor! Dezenfekte çalışmaları hız kesmiyor mask
Mamak Belediyesi, tedbirleri en süt seviyede tutuyor! Dezenfekte çalışmaları hız kesmiyor
Koronavirüs tedbirleri üst seviyede! Ağır tonajlı araçlara sıkı denetim mask
Koronavirüs tedbirleri üst seviyede! Ağır tonajlı araçlara sıkı denetim
Yenimahalle’de yaralar sarılıyor! Sel mağdurlarına yardım eli mask
Yenimahalle’de yaralar sarılıyor! Sel mağdurlarına yardım eli
Beypazarı Belediyesi'nin çalışmaları sürüyor! Ücretsiz eşya ve giysi yardımı devam ediyor mask
Beypazarı Belediyesi'nin çalışmaları sürüyor! Ücretsiz eşya ve giysi yardımı devam ediyor
Çankaya Belediyesi'nden sınavlar için korona hazırlığı mask
Çankaya Belediyesi'nden sınavlar için korona hazırlığı

18 Haz 2020 - 10:52 Ankara/ Keçiören- Belediyeler

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Örnek davranış! Başkan Altınok'tan eğitim yuvalarına destek mask
Örnek davranış! Başkan Altınok'tan eğitim yuvalarına destek
Belediye ekiplerinden LGS mesaisi! Yenimahalle'de 97 okul sınav için hazır mask
Belediye ekiplerinden LGS mesaisi! Yenimahalle'de 97 okul sınav için hazır
Mamak Belediyesi, tedbirleri en süt seviyede tutuyor! Dezenfekte çalışmaları hız kesmiyor mask
Mamak Belediyesi, tedbirleri en süt seviyede tutuyor! Dezenfekte çalışmaları hız kesmiyor
BM 75. Genel Kurul Başkanlığına Volkan Bozkır seçildi mask
BM 75. Genel Kurul Başkanlığına Volkan Bozkır seçildi
Yenimahalle’de yaralar sarılıyor! Sel mağdurlarına yardım eli mask
Yenimahalle’de yaralar sarılıyor! Sel mağdurlarına yardım eli
Beypazarı Belediyesi'nin çalışmaları sürüyor! Ücretsiz eşya ve giysi yardımı devam ediyor mask
Beypazarı Belediyesi'nin çalışmaları sürüyor! Ücretsiz eşya ve giysi yardımı devam ediyor
Anket Ankara'nın En başarılı ve En İyi Belediye Başkanı Kim? Ankara Belediye Anketi
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Ankara Adliyesi'nde koronavirüse brandalı önlem mask
Ankara Adliyesi'nde koronavirüse brandalı önlem
Ankara'da maske takmak zorunlu oldu! Maske Takmayanlara Ceza... mask
Ankara'da maske takmak zorunlu oldu! Maske Takmayanlara Ceza...
5 ilde daha maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı mask
5 ilde daha maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı
Virüse karşı koruyan kumaş üretildi mask
Virüse karşı koruyan kumaş üretildi
Ankara'da Günlük Vaka Sayısı Açıklandı:177 kişi! Ankara'da Maske Zorunlu Olacak Mı? mask
Ankara'da Günlük Vaka Sayısı Açıklandı:177 kişi! Ankara'da Maske Zorunlu Olacak Mı?
Otostop çekerek otomobile bindi! Başına gelmeyen kalmadı mask
Otostop çekerek otomobile bindi! Başına gelmeyen kalmadı

GALERİ

Korkutan yangın! 30 kişi dumandan etkilendi - Video Haber mask
Korkutan yangın! 30 kişi dumandan etkilendi - Video Haber
Trafikte böyle yolculuk görülmedi! Yürekler ağza geldi mask
Trafikte böyle yolculuk görülmedi! Yürekler ağza geldi
Suriyeliler Türk Lirası’na yöneliyor! Ekonomik yaptırım kararı, halkın bankalara akın etmesine neden oldu mask
Suriyeliler Türk Lirası’na yöneliyor! Ekonomik yaptırım kararı, halkın bankalara akın etmesine neden oldu
Kaplanın yüzünde kalan balları yalayan ayı görenleri hayrete düşürdü - Video Haber mask
Kaplanın yüzünde kalan balları yalayan ayı görenleri hayrete düşürdü - Video Haber
Maske takma zorunluluğuna uymayanlara ilk cezalar yazıldı - Video Haber mask
Maske takma zorunluluğuna uymayanlara ilk cezalar yazıldı - Video Haber
Maske kuralı sonrası İstanbul’da ilk sabah! Vatandaşların büyük çoğunluğu... - Video Haber mask
Maske kuralı sonrası İstanbul’da ilk sabah! Vatandaşların büyük çoğunluğu... - Video Haber
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL