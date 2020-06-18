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18 Haz 2020 - 11:01- Gündem G: 18 Haz 2020 - 11:02

Babalar Günü’nün Sponsoru da Baba…

Her 3 erkekten biri de eşi ya da çocuklarının aldığı hediyenin parasını kendisi ödüyor.

Elif Duman
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Anneler Günü, Sevgililer Günü, yılbaşı, doğum günleri...

Erkeklerin, özellikle de baba olan erkeklerin cüzdanlarını hırpalayan, kredi kartlarının limitlerini zorlayan özel günler.

Her özel günün ana sponsoru olan, çevresindeki herkes için hediye alan babalar, kendi özel günlerinde unutulmak istemiyor.

500’ü aşkın sanal mağazadan alışveriş yapanlara nakit para ödeyen site Avantajix.com’un üyelerinin bir kısmı arasında yaptığı araştırmaya göre, her 10 babadan 6’sı bu özel günde hediye beklentisi içinde.

Hatta, her 10 babadan 2’si hediye işini şansa bırakmamak için yıl boyunca almayı hayal ettikleri ürünü online alışveriş sitelerinden bizzat kendileri sipariş veriyor.

Araştırmada, her 3 erkekten birinin de eşinin ya da çocuklarının aldığı hediyenin parasını kendisinin ödediği belirlendi.

Babalar için en pahalı hediyeleri eşleri alıyor. Kadınlar, elektronik eşya, kozmetik ve giyim kuşam gibi hediyeler için ortalama 200 lira harcarken, kız çocuklarının hediye ortalaması 120 lira oluyor. Kız çocukları da babalarına parfüm, giyecek ya da kitap hediye ediyor.

Erkek çocuklar ise ortalama 70 liralık harcama yaparak, babalarına giyecek veya kozmetik ürünler alıyor.

Hediyelerini kendi alan babalar ise oldukça cömertler. Ortalama 250 lira harcayarak elektronik eşya veya giyecek türü hediyeler ile kendilerini şımartıyorlar.

E-ticaretin beklentisi 2 milyar TL

Avantajix.com’un kurucu ortağı Güçlü Kayral, Anneler ya da Sevgililer Günü kadar olmasa da Babalar Günü alışverişlerinin yapıldığı haziran ayının perakende sektörünün en hareketli dönemlerinden biri olduğunu bildirdi.

Özel günlerde perakende sektöründe yaşanan canlılığın e-ticarete de yansıdığını, Babalar Günü alışverişlerinin yaklaşık 2 milyar lirasının dijital pazardaki mağazalara gideceğinin altını çizen Kayral, “AVM ve çarşılardaki mağazalar açılsa da son günlerde yeniden artan Covid-19 vaka sayısından dolayı hediyeler ağırlıklı olarak dijital mağazalardan alınıyor. Önceki yıllarda Babalar Günü haftasında online mağazaların cirosu 1- 1,5 milyar lira civarında oluyordu. Bu yıl 2 milyar liranın üzerinde ciro hedefleniyor. Sanal mağazalar bu özel gün için çok cazip kampanyalar düzenliyor. Fırsat siteleri, Avantajix.com gibi her alışverişte nakit para ödeyen siteler özel günlerin bütçeleri pek zorlamadan atlatılabilmesinde katkı sağlıyor ” dedi.

18 Haz 2020 - 11:01 - Gündem

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