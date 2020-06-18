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18 Haz 2020 - 15:09- Gündem G: 18 Haz 2020 - 16:37

“Personelimizin maaşlarını faizsiz finans kurumları aracılığıyla ödemeye başladık”

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, “İslam’ın haram kıldığı ve haksız kazanca yol açarak büyük bir sömürü aracı olan faizle mücadele noktasında Diyanet İşleri Başkanlığı olarak personelimizin maaşlarını faizsiz finans kurumları aracılığıyla ödemeye başladık” açıklamasını yaptı.
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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, faizle mücadele çalışmalarına ilişkin resmi sosyal medya hesapları üzerinden açıklama yaptı. Erbaş, “İslam’ın haram kıldığı ve haksız kazanca yol açarak büyük bir sömürü aracı olan faizle mücadele noktasında Diyanet İşleri Başkanlığı olarak personelimizin maaşlarını faizsiz finans kurumları aracılığıyla ödemeye başladık. Ülkemize, milletimize hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

18 Haz 2020 - 15:09 İHA Ankara- Gündem

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