18 Haz 2020 - 15:09- Gündem

“Personelimizin maaşlarını faizsiz finans kurumları aracılığıyla ödemeye başladık”

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, “İslam’ın haram kıldığı ve haksız kazanca yol açarak büyük bir sömürü aracı olan faizle mücadele noktasında Diyanet İşleri Başkanlığı olarak personelimizin maaşlarını faizsiz finans kurumları aracılığıyla ödemeye başladık” açıklamasını yaptı.