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18 Haz 2020 - 19:09- Gündem

Bakan Soylu ve Ersoy, avatarlarıyla sanal sergi gezdi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, avatarlarıyla sanal sergi gezdi.
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Dünyanın en geniş katılımlı ve kapsamlı tematik film festivali olarak ilk kez düzenlenen Uluslararası Göç Filmleri Festivali yine bir ilke ev sahipliği yaptı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, festivalin sitesinde son teknolojik imkanlar kullanılarak ‘çevrimiçi’ olarak gerçekleştirilen ‘Göçün İzleri’ ve ‘Göç Duygusu’ sergilerini ‘avatarlarını’ kullanarak gezdi.

İki Bakan, salgın nedeniyle online olarak gerçekleştirilen festivalde düzenlenen yeni nesil sergiyi gezmek için bilgisayarları üzerinden aynı anda sergi mekanında buluştu. Görüntülü ve sesli iletişim kurarak gerçek mekanda olduğu gibi ‘avatarlarıyla’ sergiyi birlikte gezen Bakanlar, görüşlerini de paylaştılar. Bakan Soylu ve Bakan Ersoy, interaktif ‘Göç Duygusu’ sergisini de gezdi.

”Göçün İzleri” sergisinde Suriye bölgesinde yer alan çeşitli dönemlere ait göçlerle oluşan tarihi yapıların günümüze ulaşan halleri, özel bir tarama yöntemiyle taranarak üç boyutlu ve renkli ve olarak modellendi. Gerek modellemeler gerekse sergi içeriğindeki görüntülerin ziyaretçiye gerçek mekan algısını yoğun bir şekilde hissettirdiği Göçün İzleri’nde Hama’daki Masyaf Kalesi, Tarsus’taki Fenikeliler dönemine ait Amrit Liman Şehri, Osmanlı döneminden Azm Sarayı, Lazkiye yakınlarında MÖ 15. yüzyıla ait Ugarit tarihi arkeoloji kalıntıları, Lazkiye yakınlarında 16 yy Selahaddin Kalesi, Şam’da bulunan Emeviye Camii ile Osmanlı döneminde ticaretin merkezi kabul edilen Halep Çarşısı’nın son halinin modellemeleri yer alıyor.

1960’larda başlayan Avrupa’ya işçi göçlerinden bahseden ‘Göç Duygusu’ ise “Diasporatürk” DT’ye göçmen aileler tarafından gönderilen gerçek anılar ve objeler üzerinden hazırlandı. Bu objeler içerisinde fotolar belgeler ses kayıtları ve çeşitli videolar yer alıyor. Dijital ortamda avatar bedenler üzerinden gerçek zamanlı olarak deneyimlenebilen sergide objelerin sesini duymak ve 1960’lardan günümüze ulaşan hatıraların duygularına şahit olmak mümkün. Ücretsiz sergiler www.migrationff.com sitesinde 7/24 görülebilir.

(İHA)

18 Haz 2020 - 19:09 İHA Ankara- Gündem

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