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19 Haz 2020 - 08:47- Gündem G: 19 Haz 2020 - 10:16

MSB: “Tıbbi yardım malzemelerini taşıyan uçağımız Çad’a indi”

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye’nin koronavirüsle (Covid-19) mücadele kapsamında, ikinci kez gönderdiği tıbbi yardım malzemelerini taşıyan uçağın Çad’a indiğini bildirdi.
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Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, “COVID19 ile mücadelede kullanılacak tıbbi yardım malzemelerini taşıyan uçağımız Çad’a indi” denildi.

Yardım malzemesi taşıyan kargo uçağı sabah saatlerinde Ankara’dan hareket etmişti.

19 Haz 2020 - 08:47 İHA Ankara- Gündem

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