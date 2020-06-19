İl Hıfzıssıhha Kurulu, İstanbul’da maske takmama cezasını 900 lira olarak belirledi.
19 Haz 2020 - 09:57- Gündem Güncelleme: 19 Haz 2020 - 10:12
İstanbul’da maske takmama cezası 900 lira
İl Hıfzıssıhha Kurulu, İstanbul’da maske takmama cezasını 900 lira olarak belirledi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.