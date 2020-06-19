Ankara’da jandarmadan uyuşturucu tacirlerine operasyon

Ankara İl Jandarma Komutanlığı, uyuşturucu madde imal ve ticareti faaliyetlerinin önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında Şereflikoçhisar’da 5 şüphelinin uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptıkları bilgisine ulaştı. 19 Şubat tarihinden itibaren yapılan operasyonlarda 9.39 gram esrar, 5.20 gram skunk ve 14 uyuşturucu hap ele geçirilirken, toplam 21 şüpheli hakkında “uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak” suçundan adli işlem yapıldı.
16 Haziran tarihinde takibe alınan 5 şüpheli hakkında adli makamlardan alınan arama ve el koyma kararı ile de şüphelilere ait Şereflikoçhisar’daki 6, Niğde Altunhisar’daki 1 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. 7 adreste yapılan aramalarda 607 uyuşturucu/uyarıcı hap, 115.3 gram esrar, 12 kök kenevir, 0.20 gram amfetamin, 5.35 gram kenevir tohumu, 9 cep telefonu ve 9 sim kart ele geçirildi. 7 şüpheli de gözaltına alınırken, operasyon kapsamında toplam 35 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.