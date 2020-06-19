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19 Haz 2020 - 11:27- Belediyeler G: 19 Haz 2020 - 11:29

Başkan Altınok LGS öncesi öğrencilerle bir araya geldi! Pasta keserek motive etti

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, 20 Haziran 2020 Cumartesi uygulanacak olan Liseye Geçiş Sistemi (LGS) öncesinde KEDEM Kurs Merkezi öğrencileriyle birlikte pasta keserek başarı dileklerini iletti.

Elif Duman
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Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, 20 Haziran 2020 Cumartesi uygulanacak olan Liseye Geçiş Sistemi ( LGS) öncesinde KEDEM Kurs Merkezi öğrencileriyle birlikte pasta keserek başarı dileklerini iletti. Altınok, “Çalışmadan, yorulmadan, terlemeden başarı yok. En değerli başarı da bileğin hakkıyla kazanılan başarıdır. Hedefinizi koyacaksınız ve inşallah bu hedefe doğru koşacaksınız. En önemli tavsiyem de okumanızdır. Bu alışkanlık gelecekte her alanda işinizi kolaylaştıracak, sizi başarıya yaklaştıracaktır” dedi.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, belediye bünyesinde Tepebaşı’nda hizmet veren KEDEM Kurs Merkezi’nde, 20 Haziran 2020 Cumartesi uygulanacak olan LGS öncesi öğrencilerle ve aileleriyle bir araya geldi. Altınok, kurs merkezinin toplantı salonunda Koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına riayet edilerek gerçekleşirken programda öğrencilere yönelik motivasyon konuşması yaptı.

“ÜLKEMİZİ MUASIR MEDENİYETLER SEVİYESİNE ÇIKARACAKSINIZ”

Konuşmasında çalışmanın önemine vurgu yapan Altınok, “Kendinize karşı ailemize karşı devletimize ve milletimize karşı sorumluluklarımız var. Atatürk ne diyor, ‘Vatan sevgisi vatan hizmetle ölçülür. Sevgili Peygamber Efendimiz (S.A.V), ‘İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır buyuruyor.’ Bu anlamda sizler, hayırlı bireyler olarak ülkemizi Atatürk'ün gösterdiği muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkaracaksınız” ifadelerini kullandı.

ÖĞRETMENLERİN DE BAŞARISI ÖLÇÜLECEK

Kurs merkezindeki başarıyı artırmak için öğretmenlerin de başarılı olması gerektiğine dikkati çeken Altınok, burada görev yapan öğretmenlerin sınavla göreve başladığını, her yeni dönemde başarı puanlaması yapılarak eğitimin kalitesini artıracaklarını da söyledi.

“HER BİRİNİZ BİRER TÜRK BAYRAĞISINIZ”

Başkan Altınok, salonda bulunan öğrenciler için Türk bayrağı benzetmesi yaparak sözlerini şöyle sürdürdü:

“Her biriniz birer Türk bayrağısınız. Bu bayrağı yere düşürmeden, lekelenmeden göklere çıkaracak olan yine sizlersiniz. Devletimizin ve milletimizin geleceğisiniz.  Hedefi büyük olmayanın başarısı da olmaz. Hedefiniz için çalışacak ve başaracaksınız.  Türkiye kaynak bakımından zengin bir ülkedir. Dünyanın en güzel iklimine, dünyanın en güzel coğrafyasına sahibiz. Dünyada ne varsa yüzde sekseni bizim ülkemizde mevcuttur. Bu anlamda çalışacağız, gönül insanı, gönül adamı olacağız. Cengiz Aytmatov'un güzel bir sözü var: ‘Her gün adam olmak ve her gün adam kalmak.’ Sizlerin de başarılı olup olmadığınızı yine öğretmenlerimizle birlikte takip edeceğiz.”

VELİLERDEN ALTINOK’A TEŞEKKÜR

Altınok, konuşmasının sonunda öğrenci, öğretmen ve velilerle birlikte pasta kesti. Öğrencilerden gelen teşekkür çiçeğini sağlayacağını da söyleyen eden Altınok, salonda bulunan velilerle uzun süre sohbet etti. Veliler ise eğitime ve öğrencilere verdiği desteklerden dolayı Başkan Altınok’a teşekkürlerini ilettiler.
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19 Haz 2020 - 11:27 Ankara/ Keçiören- Belediyeler

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