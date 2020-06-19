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19 Haz 2020 - 11:40- Gündem G: 19 Haz 2020 - 12:21

10 yıl önce bugün neler oldu? 19 Haziran 2020

10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye’de gerçekleşen olayları sizler için derledik.
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BURHAN KUZU ;

AK Parti İstanbul Milletvekili ve Anayasa Komisyonu Başkanı Burhan Kuzu, 1961 ve 1982 anayasaları, öfkeyle yapılmış anayasalardır" dedi.

DENİZLİ’DE SON 10 YILIN EN BÜYÜK SEL FELAKETİ

Son yılların en yağışlı mevsimini geçiren ve bir ay içinde 4.defa su baskınlarının yaşandığı Denizli’de akşam saatlerinde başlayan yağmur hayatı adeta felç etti. Uzun süren yağmur sebebiyle su seviyesi de yükselirken alt geçitler tamamen kapandı, ana caddeler de sel sularına teslim oldu.

Araçlar yollarda mahsur kaldı. bazı vatandaşlar ise canlarını hiçe sayarak tıkanan mazgalları açmak için bellerine kadar sulara girdi.

Yağış nedeniyle bir çok ev ve işyerinde su bastı.

ALMAN POLİSİN YARDIMINA TÜRK POLİSİ KOŞTU

3 gün önce arkadaşlarıyla birlikte Almanya’dan Antalya’ya tatile gelen Tony Marshall, öğleden sonra yamaç paraşütü yapmak üzere falezlere gitti.

Frankfurt’a polis olduğu öğrenilen Marshall, paraşütle falezlerden atladıktan kısa bir süre sonra ters esen rüzgar nedeniyle kayalıklara zorunlu iniş yaptı. bulunduğu yerden çıkamayınca da meslektaşlarından yardım istedi.

Marshall’ı deniz polis botla kıyıya çıkardı.

SON SAMURAYLAR KONYA’DA

2010 Japonya Yılı kutlamaları kapsamında Türkiye’ye gelen Tateshi Kılıç Gösterisi ekibi ilk şovunu Konya’da gerçekleştirdi. Gösteride, aksiyon filmlerini aratmayacak sahneler yaşandı. Gösterinin sonunda ise sahneye çıkarılan bir vatandaşa ilk olarak samuray kıyafeti giydirildi. Daha sonra kendisinden bir aksiyon sahnesini canlandırması istendi. Vatandaşın performansı izleyicilerden büyük alkış aldı.

19 Haz 2020 - 11:40 İHA İstanbul- Gündem

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