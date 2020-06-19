Çankaya' ya ikinci yüzme havuzu! Eylül'de hizmete açılıyor!

Çankaya Belediyesinin Birlik Mahallesinde hizmete sunduğu Erdal İnönü Kapalı Yüzme Havuzunun ardından Çiğdem Mahallesinde yapımı devam eden ikinci yüzme havuzunda çalışmalar son hızla sürüyor. Bu yıl yaz aylarında yapımı tamamlanacak spor tesisinin Eylül ayında hizmete açılması planlanıyor.

Dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgınının sekteye uğrattığı çalışmalar yeniden başladı. Türkiye’nin yeni normale dönmesiyle birlikte yapı çalışmalarına başlayan Çankaya Belediyesi, Çiğdem Mahallesinde yapımına başladığı yüzme havuzunda çalışmalarına hız verdi. Sosyal belediyecilik alanında gerçekleştirdiği çalışmalarla adından söz ettiren ve Türkiye’nin en büyük ilçe belediyesi olma sorumluluğuyla yatırımlarını ara vermeden sürdüren Çankaya Belediyesi, Erdal İnönü Kapalı Yüzme Havuzunun ardından Çiğdem Mahallesinde yapımını sürdürdüğü yüzme havuzunu yaz aylarında tamamlamayı planlıyor.

Kaba inşaatı tamamlanan Çiğdem Mahallesindeki yüzme havuzu olimpik standartlarda hizmet verecek. Bu yıl yaz aylarında yapımı tamamlanarak Eylül ayında Çankayalılara hizmet vermeye başlaması planlanan havuzun içerisinde 25 metre uzunluğunda ve altı kulvardan oluşan yarı olimpik kapalı yüzme havuzu ile 15 metrekarelik rehabilite-eğlence havuzunun bulunacağı tesiste ayrıca vatandaşlar için yoga, pilates, aerobik ve step alanları da yer alıyor.

ÇOCUKLARIMIZ İÇİN ÇALIŞIYORUZ

Birlik Mahallesinde açılan Erdal İnönü Kapalı Yüzme Havuzuyla birlikte Çankayalıların yıllardır özlemini duyduğu bir ihtiyacı giderdiklerini belirten Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “Hayata geçirdiğimiz tüm projelerle Çankayalılara layık olmaya çalışıyoruz. Çankaya’da ihtiyaç duyulan yüzme havuzunun ikincisini Çiğdem Mahallesinde yapıyoruz. İnşaatı tamamlanma noktası geldi. Eylül ayının ardından hizmete açmayı planlıyoruz. Çankaya Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüyle yaptığımız protokol kapsamında çocuklarımız beden eğitimi derslerini Erdal İnönü Kapalı Yüzme Havuzunda yapmaya başlamıştı. Çiğdem Yüzme Havuzu da hizmete açıldıktan sonra Çiğdem Mahallesi ve çevresinde eğitim gören çocuklarımız yeni havuzumuzdan yararlanacak” diye konuştu.