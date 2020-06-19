Başkan Ayık müjdeyi verdi! Akyurt yeni hastanesine kavuşuyor!

Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık’ın önümüzdeki dönemde yapılacağını söylediği Akyurt Devlet Hastanesi'nin ihalesi 16 Haziran’da yapıldı.

Akyurt’un öncelikli ihtiyaçlarından bir tanesi olan Akyurt Devlet Hastanesi ihalesinin yapılacağını, Belediye Başkanı Hilal Ayık 10 Haziran’da yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla Akyurtlulara duyurdu.

Başkan Ayık hastane ihalesiyle ilgili olarak yaptığı açıklamada ise şu ifadelere yer verdi:

“Akyurtlular uzun zamandır ilçemize hastane yapılması için beklenti içerisindeydi. Belirli süreçlerin aşılması zaman alsa da sonunda güzel bir noktaya geldik. Daha önce proje ihalesi duyurusunu yaptığımız hastanenin inşaat ihalesi de yapıldı. Önceden belirttiğimiz noktada, TOKİ kavşağında yer alan yaklaşık 20 dönüm alanda inşaat başlayacak. Trafiğin olumsuz etkilerinden uzak, ulaşımı rahat olan bir yer burası. Akyurtlular sosyal medyada yaptığımız bazı işlerin paylaşımının altına yapılan yorumlarla hastanemizin akıbetini merak etmekteydi. Biz de müjdeyi sosyal medyadan vermek istedik. Söylediğimiz gibi bazı aşamaları geçmek, süreç içerisinde zaman alıyor. İhtiyaç duyduğumuz bu projede bize destek olan, yanımızda yer alan başta Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca olmak üzere, Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Üyesi Sayın Necdet Ünüvar, Bakan Yardımcımız Sayın Halil Eldemir, Ak Parti Ankara İl Başkanımız Sayın Hakan Han Özcan, Ankara Milletvekillerimiz Sayın Zeynep Yıldız ve Arife Polat Düzgün ile Ankara İl Sağlık Müdürümüz Sayın Mehmet Gülüm’e en içten duygularımla teşekkür ediyorum. Artık bundan sonrası için tüm süreci takip edeceğiz. Akyurtlulara, Akyurt’a hayırlı olmasını temenni ediyorum.”