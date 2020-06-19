Ankara'da tapu dairelerinde yoğunluk - Video Haber

Kamu bankalarının 1 yıl ertelemeli sıfır konutlar için aylık yüzde 0.64, ikinci el konutlar için aylık yüzde 0.74 kredi imkanı sunması konut satışlarını artırdı. Sabah saatlerinden itibaren Çankaya Tapu Müdürlüğüne gelen vatandaşlar, bina önünde yoğunluk oluşturdu. Korona virüs tedbirleri kapsamında sırayla içeri ala vatandaşların bina girişinde ateş ölçümleri de yapıldı.
Bina önünde bekleyen vatandaşlardan Yıldırım Taşar, kredi oranlarının düşük olmasından dolayı bu fırsatı değerlendirdiğini belirtti.
Kredi çıktığından beri pandemi dönemine oranla satışların arttığına işaret eden Emlakçı Kadir Konutçu, “Kredi çıktığından beri eve ihtiyacı olanlar çaba gösterip geliyorlar ama ne yazık ki ev sahipleri de fiyatı artırıyor” dedi.
Evinin satışını gerçekleştiren Kadriye Kışla ise 1 yıldır satamadığı evi, kredi imkanının ardından hemen sattığını belirtti.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.