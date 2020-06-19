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19 Haz 2020 - 13:33- Gündem G: 19 Haz 2020 - 13:51

Ankara'da tapu dairelerinde yoğunluk - Video Haber

Kamu bankalarının konut kredisi faizlerini düşürmesinin ardından konut satışları artarken tapu daireleri önünde de yoğunluk meydana geldi.
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Kamu bankalarının 1 yıl ertelemeli sıfır konutlar için aylık yüzde 0.64, ikinci el konutlar için aylık yüzde 0.74 kredi imkanı sunması konut satışlarını artırdı. Sabah saatlerinden itibaren Çankaya Tapu Müdürlüğüne gelen vatandaşlar, bina önünde yoğunluk oluşturdu. Korona virüs tedbirleri kapsamında sırayla içeri ala vatandaşların bina girişinde ateş ölçümleri de yapıldı.

Bina önünde bekleyen vatandaşlardan Yıldırım Taşar, kredi oranlarının düşük olmasından dolayı bu fırsatı değerlendirdiğini belirtti.

Kredi çıktığından beri pandemi dönemine oranla satışların arttığına işaret eden Emlakçı Kadir Konutçu, “Kredi çıktığından beri eve ihtiyacı olanlar çaba gösterip geliyorlar ama ne yazık ki ev sahipleri de fiyatı artırıyor” dedi.

Evinin satışını gerçekleştiren Kadriye Kışla ise 1 yıldır satamadığı evi, kredi imkanının ardından hemen sattığını belirtti.

19 Haz 2020 - 13:33 İHA Ankara- Gündem

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