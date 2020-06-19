Haberler Ankara Haberler Ankara
19 Haz 2020 - 13:51- Gündem G: 19 Haz 2020 - 13:56

Ankara TBMM Camii’nde cuma namazı kılanlar yağmura yakalandı - Video Haber

TBMM’de cuma namazı kılanlar yağmura yakalandı.
Video için play'e tıklayın

TBMM Camii’nde TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve TBMM personeli namaz kıldı. Cuma namazı sonunda başlayan yağmur personele zor anlar yaşattı. Kimi personel yağmurdan kaçmak için koştu. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, eski Bakanlardan Abdülkadir Aksu ile selamlaştı.

19 Haz 2020 - 13:51 İHA Ankara- Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
İstanbul’da maske takmama cezası 900 lira mask
İstanbul’da maske takmama cezası 900 lira
MSB: “Tıbbi yardım malzemelerini taşıyan uçağımız Çad’a indi” mask
MSB: “Tıbbi yardım malzemelerini taşıyan uçağımız Çad’a indi”
Bakan Soylu ve Ersoy, avatarlarıyla sanal sergi gezdi mask
Bakan Soylu ve Ersoy, avatarlarıyla sanal sergi gezdi
İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine “LGS ve YKS Tedbirleri” konulu genelge gönderdi mask
İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine “LGS ve YKS Tedbirleri” konulu genelge gönderdi
“Personelimizin maaşlarını faizsiz finans kurumları aracılığıyla ödemeye başladık” mask
“Personelimizin maaşlarını faizsiz finans kurumları aracılığıyla ödemeye başladık”
Ankara’da maske kullanma zorunluluğunun ilk günü mask
Ankara’da maske kullanma zorunluluğunun ilk günü
Anket Ankara'nın En başarılı ve En İyi Belediye Başkanı Kim? Ankara Belediye Anketi
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Ankara Adliyesi'nde koronavirüse brandalı önlem mask
Ankara Adliyesi'nde koronavirüse brandalı önlem
Ankara'da maske takmak zorunlu oldu! Maske Takmayanlara Ceza... mask
Ankara'da maske takmak zorunlu oldu! Maske Takmayanlara Ceza...
5 ilde daha maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı mask
5 ilde daha maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı
Merve Kotan katilinin cezası belli oldu! 2 kez ağırlaştırılmış müebbet... mask
Merve Kotan katilinin cezası belli oldu! 2 kez ağırlaştırılmış müebbet...
Ankara'da Günlük Vaka Sayısı Açıklandı:177 kişi! Ankara'da Maske Zorunlu Olacak Mı? mask
Ankara'da Günlük Vaka Sayısı Açıklandı:177 kişi! Ankara'da Maske Zorunlu Olacak Mı?
Otostop çekerek otomobile bindi! Başına gelmeyen kalmadı mask
Otostop çekerek otomobile bindi! Başına gelmeyen kalmadı

GALERİ

Sel suları araçları sürükledi! - Video Haber mask
Sel suları araçları sürükledi! - Video Haber
Fotoğraf stüdyosuna döndü! Gören tarlaya akın ediyor! - Video Haber mask
Fotoğraf stüdyosuna döndü! Gören tarlaya akın ediyor! - Video Haber
İstanbul’da sağanak yağış etkisini sürdürüyor! Araçlar alt geçitte mahsur kaldı! - Video Haber mask
İstanbul’da sağanak yağış etkisini sürdürüyor! Araçlar alt geçitte mahsur kaldı! - Video Haber
Şemdinli’de görülen çekirgeler paniğe yol açtı! - Video Haber mask
Şemdinli’de görülen çekirgeler paniğe yol açtı! - Video Haber
Jandarmadan HDP Karayazı İlçe binası dahil 11 adrese eş zamanlı operasyon - Video Haber mask
Jandarmadan HDP Karayazı İlçe binası dahil 11 adrese eş zamanlı operasyon - Video Haber
Tuzla’da alt geçidi su bastı! Otomobilin içi su doldu! - Video Haber mask
Tuzla’da alt geçidi su bastı! Otomobilin içi su doldu! - Video Haber
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL