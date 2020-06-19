Ankara TBMM Camii’nde cuma namazı kılanlar yağmura yakalandı - Video Haber

TBMM Camii’nde TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve TBMM personeli namaz kıldı. Cuma namazı sonunda başlayan yağmur personele zor anlar yaşattı. Kimi personel yağmurdan kaçmak için koştu. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, eski Bakanlardan Abdülkadir Aksu ile selamlaştı.