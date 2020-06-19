TBMM Camii’nde TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve TBMM personeli namaz kıldı. Cuma namazı sonunda başlayan yağmur personele zor anlar yaşattı. Kimi personel yağmurdan kaçmak için koştu. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, eski Bakanlardan Abdülkadir Aksu ile selamlaştı.
19 Haz 2020 - 13:51- Gündem Güncelleme: 19 Haz 2020 - 13:56
Ankara TBMM Camii’nde cuma namazı kılanlar yağmura yakalandı - Video Haber
TBMM’de cuma namazı kılanlar yağmura yakalandı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.