Korona virüs (Covid-19) nedeniyle alınan tedbirler kapsamında 16 Mart’ta toplu ibadete kapatılan camiler, normalleşme planı çerçevesinde 29 Mayıs’ta yeniden açılmıştı. Camilerin toplu ibadete yeniden açılmasının ardından bu hafta da vatandaşlar, cuma namazı için camileri doldurdu. Cuma namazını kılmak için vatandaşların doldurduğu camilerden biri de Ankara’daki Kocatepe Camii oldu. Cuma namazını kılmak için camiye gelen vatandaşların cami girişlerinde ateşi ölçüldü ve vatandaşlara maske ile tek kullanımlık seccade dağıtıldı. Ayrıca vatandaşların kullanması için bazı noktalara dezenfektan yerleştirilirken, görevliler de sosyal mesafenin korunması için uyarılarda bulundu. Vatandaşlar bugün cuma namazlarını dördüncü kez korona virüs tedbirleriyle kıldı.
19 Haz 2020 - 14:24- Gündem
Ankara’da korona virüs tedbirli dördüncü cuma namazı
Camilerin yeniden toplu ibadete açılmasının ardından dördüncü kez cuma namazı kılındı. Korona virüs tedbirlerinin uygulandığı Ankara’daki Kocatepe Camii bu hafta da doldu.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.