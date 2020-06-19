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19 Haz 2020 - 14:38- Belediyeler G: 19 Haz 2020 - 14:39

Ankara Büyükşehir LGS öncesi okullarda temizlik seferberliği başlattı

Ankara Büyükşehir Belediyesi hafta sonu yapılacak Liselere Geçiş Sınavı (LGS) öncesi okullarda çevre temizliği gerçekleştirdi.

Elif Duman
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Ankara Büyükşehir Belediyesi hafta sonu yapılacak Liselere Geçiş Sınavı ( LGS) öncesi okullarda çevre temizliği gerçekleştirdi. Sınava girecek öğrencilere ücretsiz ulaşım ve maske dağıtımının yanı sıra Kent Estetiği Daire Başkanlığı ekipleri de, sınav öncesi Başkent’teki okullarda temizlik seferberliği başlattı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi öğrencilerin hayatını kolaylaştıran uygulamaların yanı sıra girecekleri sınavlar öncesi hijyenik koşulları da sağlıyor.

Kent Estetiği Daire Başkanlığı ekipleri, Liselere Geçiş Sınavı’nın (LGS) yapılacağı 20 Haziran Cumartesi günü öncesi ilk ve ortaokullarda çevre temizliği yaptı.

OKULLAR TEK TEK TEMİZLENİYOR

Büyükşehir ekipleri, gelen talepler doğrultusunda okulların çevre temizliğini üstlenirken, Başkent genelinde yaklaşık 300 okulda 20 süpürme aracıyla okul bahçeleri yıkandı.

Okullarda 7/24 temizlik seferberliği başlatan Büyükşehir ekipleri, hem öğrenciler hem veliler hem de sınav görevlilerinin daha hijyenik koşullarda sınava girmeleri için ortam hazırladı.
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19 Haz 2020 - 14:38 Ankara- Belediyeler

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