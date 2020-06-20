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20 Haz 2020 - 09:51- Gündem G: 20 Haz 2020 - 10:32

Askeri kargo uçakları 18 ülkeye tıbbi malzeme yardımı ulaştırdı

Milli Savunma Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla Sağlık Bakanlığı ile koordineli olarak 1 Nisan’dan bugüne kadar 3 milyon 200 bin maske, 4 bin 950 litre dezenfektan ve 8 bin tanı kitini 18 ülkeye taşıdı.
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Dünya genelindeki birçok ülke korona virüs ( Covid-19) ile mücadelede kullanılan koruyucu malzemelerin tedariğinde zorlanırken, Türkiye yerli ve milli olarak ürettiği koruyucu malzemelerle salgından etkilenen ülkelere destek olmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla Milli Savunma Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı koordinesinde yerli ve milli imkanlarla üretilen maske, yüz koruyucu, göz koruyucu, N95 maske, tulum, dezenfektan ve tanı kitleri 120’nin üzerinde ülkeye gönderildi. Yurt dışına gönderilen malzemelerin bir kısmı hem ülkelerin gönderdiği uçaklarla hem de Türk Hava Yolları’na ait uçaklarla yollanırken, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin askeri kargo uçakları da yoğun mesai yaptı.

İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirinin edindiği bilgiye göre, Sağlık Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı koordinesinde 1 Nisan tarihinden bugüne kadar yerli ve milli imkanlarla üretilen yaklaşık 3 milyon 200 bin maske, 3 bin 900 yüz koruyucu, 15 bin 500 göz koruyucu, 139 bin N95 maske, 250 bin 700 tulum, 4 bin 950 litre dezenfektan ve 8 bin tanı kiti Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) askeri kargo uçaklarıyla aralarında ABD, İspanya ve İtalya’nın da bulunduğu 18 ülkeye gönderildi. TSK’ya ait A-400M tipi ve çeşitli askeri kargo uçaklarıyla taşınan koruyucu tıbbi malzemelerin gittiği 18 ülke şöyle:

“İtalya, İspanya, Bosna-Hersek, Kosova, Kuzey Makedonya, Karadağ, Libya, İngiltere, ABD, Güney Afrika Cumhuriyeti, Somali, Tunus, Ukrayna, Kazakistan, Arnavutluk, Çad, Nijer ve Afganistan.”

20 Haz 2020 - 09:51 İHA Ankara- Gündem

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