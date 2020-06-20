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20 Haz 2020 - 11:17- Belediyeler G: 20 Haz 2020 - 11:26

Çankaya’da koronavirüse karşı çalışmalar aralıksız devam ediyor

Çankaya Belediyesinin yeni tip koronavirüse karşı halk sağlığını korumaya yönelik çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Elif Duman
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Çankaya Belediyesinin yeni tip koronavirüse karşı halk sağlığını korumaya yönelik çalışmaları aralıksız devam ediyor. İlaçlama Birimi ekipleri vatandaşların yoğun olarak kullandığı alanlarda dezenfeksiyon çalışmalarını sürdürüyor.

Koronavirüs pandemisinin gündeme geldiği ilk günden bu yana vatandaşın sağlığını korumaya yardımcı olmak amacıyla dezenfeksiyon çalışmaları gerçekleştiren Çankaya Belediyesi ekipleri, normalleşme sürecinde de ilçe genelinde çalışmalarına devam ediyor.

Çankaya Belediyesi İlaçlama Birimi olarak dezenfeksiyon çalışmaları gerçekleştiren ekipler, ilçedeki kamu kurum ve kuruluşları, aile sağlığı merkezleri, eczaneler, çöp konteynerleri, okullar, camiler, berber ve kuaför salonları, taksi ve taksi durakları ile halkın yoğun olarak kullandığı alanlarda virüslerin bulunma ihtimaline karşı çalışmalarına rutin bir şekilde devam ediyor.

Salgın hastalıkla mücadele çalışmalarına ilk vakanın görülmesinin ardından hızla başladıklarını belirten Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “Yeni normale dönmeye başladığımız süreç, hepimize daha dikkatli olmamız gerektiğini gösterdi. Sokağa çıkma kısıtlamalarının esnetildiği, işyerlerinin açıldığı bu dönemde azami tedbir almak gerekiyor. Vatandaşlarımıza yeni normale dönmekle birlikte daha dikkatli ve tedbirli davranmalarını hatırlatmak istiyorum. Maske ve mesafe kuralına uyalım. Mecbur olmadıkça evlerimizden çıkmayalım” diye konuştu.
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20 Haz 2020 - 11:17 Ankara/ Çankaya- Belediyeler

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