Haberler Ankara Haberler Ankara
20 Haz 2020 - 12:21- Gündem G: 20 Haz 2020 - 12:24

Ankara sokaklarında sınav sessizliği

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın sorunsuz şekilde yapılmasını sağlamak amacıyla bugün 81 ilde altı saat süreyle sokağa çıkma kısıtlaması uygulandı. Sınav öncesinde başlayan kısıtlama kapsamında, Ankara sokakları sessizleşti.
mask
Haber albümü için resme tıklayın

LGS öncesi ve sonrasında oluşabilecek yoğunluğu ve bulaşma riskini azaltmak, sınavın sorunsuz bir şekilde yapılmasını temin etmek amacıyla bugün 09.00 ile 15.00 saatleri arasında, belirtilen istisnalar hariç olmak üzere, 81 ilde vatandaşların sokağa çıkmaları kısıtlandı.

Söz konusu kısıtlamanın ardından Ankara’nın işlek yerlerinden Atatürk Bulvarı, Ulus Meydanı, 15 Temmuz Kızılay Milli irade Meydanı, Güvenpark, Kuğulu Park, Tunalı Hilmi Caddesi, Aşkabat Caddesi, gibi noktalar sessizliğe büründü.

Öte yandan, polis ekipleri de belirlenen noktalarda ve sokaklarda kontrollerini sürdürdü.

20 Haz 2020 - 12:21 İHA Ankara- Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Bakan Akar, Pençe-Kaplan Operasyonu’nu sınır hattından takip ediyor mask
Bakan Akar, Pençe-Kaplan Operasyonu’nu sınır hattından takip ediyor
Ankara’da korona virüs tedbirli dördüncü cuma namazı mask
Ankara’da korona virüs tedbirli dördüncü cuma namazı
’’76 yerleşim yerinde karantina tedbirleri uygulanmaktadır" mask
’’76 yerleşim yerinde karantina tedbirleri uygulanmaktadır"
Ankara TBMM Camii’nde cuma namazı kılanlar yağmura yakalandı - Video Haber mask
Ankara TBMM Camii’nde cuma namazı kılanlar yağmura yakalandı - Video Haber
Ankara'da tapu dairelerinde yoğunluk - Video Haber mask
Ankara'da tapu dairelerinde yoğunluk - Video Haber
10 yıl önce bugün neler oldu? 19 Haziran 2020 mask
10 yıl önce bugün neler oldu? 19 Haziran 2020
Anket Ankara'nın En başarılı ve En İyi Belediye Başkanı Kim? Ankara Belediye Anketi
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Ankara'da maske takmak zorunlu oldu! Maske Takmayanlara Ceza... mask
Ankara'da maske takmak zorunlu oldu! Maske Takmayanlara Ceza...
Covıd-19 dişleri de vuruyor! mask
Covıd-19 dişleri de vuruyor!
Başkan Ayık müjdeyi verdi! Akyurt yeni hastanesine kavuşuyor! mask
Başkan Ayık müjdeyi verdi! Akyurt yeni hastanesine kavuşuyor!
Kanıyla kendini vuranı yazmıştı, şüphelisi yakalandı mask
Kanıyla kendini vuranı yazmıştı, şüphelisi yakalandı
Merve Kotan katilinin cezası belli oldu! 2 kez ağırlaştırılmış müebbet... mask
Merve Kotan katilinin cezası belli oldu! 2 kez ağırlaştırılmış müebbet...
Ankara'da Günlük Vaka Sayısı Açıklandı:177 kişi! Ankara'da Maske Zorunlu Olacak Mı? mask
Ankara'da Günlük Vaka Sayısı Açıklandı:177 kişi! Ankara'da Maske Zorunlu Olacak Mı?

GALERİ

ABD’de göstericiler bir heykeli daha yıktı! Trump polise tepki gösterdi! - Video Haber mask
ABD’de göstericiler bir heykeli daha yıktı! Trump polise tepki gösterdi! - Video Haber
56 ilde FETÖ operasyonu... 81 kişi tutuklandı! Birçoğu itirafçı oldu - Video Haber mask
56 ilde FETÖ operasyonu... 81 kişi tutuklandı! Birçoğu itirafçı oldu - Video Haber
LGS’de ilk oturum bitti... Sosyal mesafe unutuldu! - Video Haber mask
LGS’de ilk oturum bitti... Sosyal mesafe unutuldu! - Video Haber
Araçlar tek tek durduruluyor! Polisten, LGS günü sokağa çıkma kısıtlaması denetimi! mask
Araçlar tek tek durduruluyor! Polisten, LGS günü sokağa çıkma kısıtlaması denetimi!
LGS sınavına girmek isteyen 2 öğrenci, kimliklerini unuttu! Okul müdürü... - Video Haber mask
LGS sınavına girmek isteyen 2 öğrenci, kimliklerini unuttu! Okul müdürü... - Video Haber
İstanbul'da dikkat çeken görüntüler! - Video Haber mask
İstanbul'da dikkat çeken görüntüler! - Video Haber
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL