10 yıl önce bugün neler oldu? 20 Haziran 2020

“TERÖRÜ 6 AYDA BİTİRİRİZ”
Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Yalçın Topçu, Türkiye’de terörü 6 ayda bitiririz dedi.
BAKAN YILDIRIM İZMİR LİMANI İÇİN MÜJDELER VERDİ
Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, uzun süredir akıbeti belirlenemeyen İzmir Limanı hakkında yaptığı açıklamada Avrupa’da ilk 5 liman arasında yer alacak hale getirileceğini söyledi.
FİLM İZLER GİBİ İZLEDİLER
Adana’da bir apartmanın 10. katında çıkan yangın korkulu anlar yaşattı. Apartman önünde toplanan yaklaşık 100 kişi, yangın söndürme çalışmalarını film izler gibi takip etti.
Yaklaşık yarım saatte kontrol altına alınan yangında neyse ki can kaybı yaşanmadı.
KLASİK OTOLAR GÖRÜCÜYE ÇIKTI
Bursa’da bu yıl dördüncüsü düzenlenen "Klasik Otomobil Şenliği"nde araba tutkunları gözleri gibi baktıkları araçlarını sergiledi. Şenliğe İstanbul, Bursa, Eskişehir Adapazarı ve Konya’dan 150 araç katıldı. Düzenelenen yarışmada ise Sakarya’dan gelen 68 model Buick Rivieza marka otomobil birinciliği kaptı.
Teşhir edilen araçlar daha sonra şehir merkezinde tur attı.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.