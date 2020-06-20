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20 Haz 2020 - 12:45- Gündem G: 20 Haz 2020 - 12:51

10 yıl önce bugün neler oldu? 20 Haziran 2020

10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye’de gerçekleşen olayları sizler için derledik.
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“TERÖRÜ 6 AYDA BİTİRİRİZ”

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Yalçın Topçu, Türkiye’de terörü 6 ayda bitiririz dedi.

BAKAN YILDIRIM İZMİR LİMANI İÇİN MÜJDELER VERDİ

Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, uzun süredir akıbeti belirlenemeyen İzmir Limanı hakkında yaptığı açıklamada Avrupa’da ilk 5 liman arasında yer alacak hale getirileceğini söyledi.

FİLM İZLER GİBİ İZLEDİLER

Adana’da bir apartmanın 10. katında çıkan yangın korkulu anlar yaşattı. Apartman önünde toplanan yaklaşık 100 kişi, yangın söndürme çalışmalarını film izler gibi takip etti.

Yaklaşık yarım saatte kontrol altına alınan yangında neyse ki can kaybı yaşanmadı.

KLASİK OTOLAR GÖRÜCÜYE ÇIKTI

Bursa’da bu yıl dördüncüsü düzenlenen "Klasik Otomobil Şenliği"nde araba tutkunları gözleri gibi baktıkları araçlarını sergiledi. Şenliğe İstanbul, Bursa, Eskişehir Adapazarı ve Konya’dan 150 araç katıldı. Düzenelenen yarışmada ise Sakarya’dan gelen 68 model Buick Rivieza marka otomobil birinciliği kaptı.

Teşhir edilen araçlar daha sonra şehir merkezinde tur attı.

20 Haz 2020 - 12:45 İHA İstanbul- Gündem

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