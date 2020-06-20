Bakan Akar ve Komutanlar Namaz Dağı’nda incelemelerde bulundu

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Şırnak’taki incelemeleri kapsamında, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile Namaz Dağı’na gitti.
Helikopterle bölgeye giden Bakan Akar, Namaz Dağı bölgesindeki jandarma komando taburunda incelemelerde bulundu. Akar, terörle mücadelede gösterdikleri başarılarından dolayı jandarma birliklerini kutladı. Bakan Akar ve Komutanlar, incelemelerinin ardından bölgeden ayrıldı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.