MSB’den ‘Babalar Günü’ paylaşımı

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan videolu paylaşımda, “Cesaretin, şefkatin, fedakarlığın ve kahramanlığın timsali başta şehit ve gazilerimizin babaları olmak üzere tüm babaların ‘ Babalar Günü’ kutlu olsun” ifadelerine yer verildi.