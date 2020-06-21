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21 Haz 2020 - 09:31- Belediyeler G: 21 Haz 2020 - 09:41

Başkent'in ortasında bir Altınköy! Minik yavrular ziyaretçilerini bekliyor!

Altınköy Açık Hava Müzesi’nde yaşayan hayvan nüfusu giderek çoğalıyor. Altınköy Açık Hava Müzesi’nde, son 3 ay içerisinde inek, keçi, ceylan ve koyunlar arka arkaya doğum yaptı. Minik yavrular, Altınköy’e neşe kattı.

Elif Duman
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Altınköy Açık Hava Müzesi’nde yaşayan hayvan nüfusu giderek çoğalıyor. Altınköy Açık Hava Müzesi’nde, son 3 ay içerisinde inek, keçi, ceylan ve koyunlar arka arkaya doğum yaptı. Minik yavrular, Altınköy’e neşe kattı.

Altınköy Açık Hava Müzesi’nin birbirinden sevimli hayvanları, son 3 ay içerisinde arka arkaya doğum yaptı. Altınköy’ün bir kuzusu, bir buzağısı, bir ceylanı ve bir de keçisi oldu. Minik yavrular, görenleri kendine hayran bıraktı.

DOĞAL ORTAM, İYİ BAKIM

Altınköy’de yaşayan hayvanların tertemiz hava, doğal ortam ve iyi bakım nedeniyle çok mutlu bir hayat sürdüklerini söyleyen Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı “Onlara doğal ortamlarında çok iyi bakmaya gayret ediyoruz. Bu zamana kadar pek çok yavrumuz oldu. Hepsi de burada çok mutlu… Yeni yavrularımız da şimdiden ortama uyum sağladılar. Hepsine sağlıklı, uzun ömürler diliyorum” dedi. 

Oldukça temiz ve sağlıklı bir ortamda dünyaya gelen minik yavrular, veteriner kontrolünden de geçti. Şu anda anneleri ile birlikte gözetim altında olan minik yavrular, görenleri adeta büyülüyor. Sevimlilikleri ve güzellikleriyle büyük ilgi çeken yavrular, Altınköy Açık Hava Müzesi’nin maskotu oldu.

ALTINKÖY’E DAVET… 

Başkan Balcı, tüm Altındağlıları, özellikle de çocukları minik yavruları yakından görmeye davet etti. Başkan Balcı “Altınköy çocuklara bu hayvanları tanıtmak için çok uygun bir yer… Mutlaka Altınköy’e gelip, bu sevimli dostlarımızı yakından görmelisiniz.” ifadelerini kullandı. 
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21 Haz 2020 - 09:31 Ankara/ Altindağ- Belediyeler

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