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21 Haz 2020 - 09:42- Belediyeler G: 21 Haz 2020 - 09:43

Mamak Belediyesi'nin hediye ettiği set esnafı mutlu etti

Mamak Belediyesi ilçe esnafının dezenfekte işlemlerini gerçekleştirmenin yanı sıra, normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte toplamda 54 taksi, dolmuş ve özel halk otobüsü duraklarına çay, şeker, maske, bardak ve karıştırıcıdan oluşan set hediye etti.

Elif Duman
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Mamak Belediyesi ilçe esnafının dezenfekte işlemlerini gerçekleştirmenin yanı sıra, normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte toplamda 54 taksi, dolmuş ve özel halk otobüsü duraklarına çay, şeker, maske, bardak ve karıştırıcıdan oluşan set hediye etti.

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “ Bu zorlu süreci hepimiz yaşıyoruz. Bir yandan vatandaşlarımızın sağlığını koruyucu tedbirler almaya devam ederken bir yandan da esnafımızın yanında olmaya devam ediyoruz” dedi.

Hijyeni elden bırakmayın

Bu dönemde yapmış olduğunuz hizmetlerden dolayı esnafa teşekkür ederek şoförlere  pandemi süresince hijyen kurallarını elden bırakmamaları konusunda uyaran Köse, “ Belediye olarak  her türlü tedbiri alıyoruz. Sizlerden tek istediğimiz  ise hem taşıdığınız yolcuları kurallar konusunda  bilgilendirmek hem de  kullandığınız araçlarda hijyen koşullarını  korumak. İnşallah en kısa sürede bu zor günleri aşacak ve güzel günlere kavuşacağız” dedi.
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21 Haz 2020 - 09:42 Ankara/ Mamak- Belediyeler

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