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21 Haz 2020 - 10:49- Belediyeler G: 21 Haz 2020 - 10:56

Başkent Mobil uygulamasına yeni bir özellik daha!

Başkentlilerin hayatını kolaylaştıran teknolojik yeniliklerin başında yer alan “Başkent Mobil” uygulaması her yaş ve meslek grubu ile Büyükşehir Belediyesi arasında önemli bir iletişim köprüsü görevi görüyor.

Elif Duman
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Başkentlilerin hayatını kolaylaştıran teknolojik yeniliklerin başında yer alan “Başkent Mobil” uygulaması her yaş ve meslek grubu ile Büyükşehir Belediyesi arasında önemli bir iletişim köprüsü görevi görüyor. Büyükşehir Belediyesi Mor Buton’dan sonra şimdi de Başkent Mobil uygulamasına “Apartman Yöneticileri” bölümünü ekledi. Kent yönetiminde söz sahibi olmaları sağlanacak olan apartman yöneticileri; talep, şikayet ve sorunlar başta olmak üzere ihtiyaç sahiplerinin bildirimini de Büyükşehir Belediyesine hızlı ve kolay şekilde iletebilecek.

Akıllı kentler projesi kapsamında teknolojik yenilikleri Başkentlilerle buluşturmaya devam eden Büyükşehir Belediyesi, bu uygulamaların başında gelen Başkent Mobil uygulamasını her geçen gün daha da geliştiriyor.

Vatandaşların hayatını kolaylaştırmak ve Büyükşehir Belediyesine daha hızlı ulaşımını sağlamak amacıyla çalışmalar bir yandan devam ederken “Mor Buton”dan sonra son olarak apartman yöneticilerini yakından ilgilendiren bir uygulama hayata geçirildi ve Başkent Mobil’e “Apartman Yönetcileri” bölümü eklendi.

APARTMAN YÖNETİCİLERİ BİR TIKLA BÜYÜKŞEHİR’E ULAŞACAK

Her yaş ve meslek grubu ile iletişim köprüsü görevi gören Başkent Mobil uygulamasına eklenen “Apartman Yöneticileri” bölümü ile apartman yöneticileri bundan sonra apartmanlarında ya da bulundukları bölgede yaşanan sorunları anında Büyükşehir Belediyesine iletebilecek.

Akıllı cep telefonları üzerinden ve bir tıkla Büyükşehir Belediyesine daha kolay ve hızlı ulaşabilecek olan apartman yöneticileri, #EvdeKalANKARA İŞLEMLERİ butonunu tıklayarak “Apartman Yöneticileri” bölümüne yönlendirilecek.

KATILIMCI VE SOSYAL BELEDİYECİLİK İLKESİ

Başkent Mobil uygulaması ile teknolojik yenilikler Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından sisteme entegre edilirken; güvenilirliği ve kamuoyu denetimini önceleyen bölümler de bir bir uygulamaya ekleniyor.

Tüm talep, şikayet ve sorunlarını Büyükşehir Belediyesine iletecek olan apartman yönetcileri aynı zamanda apartmanlarında yaşayan ihtiyaç sahiplerini de bildirerek gıda desteği başvurusunda bulunabilecek.

Ankara’da yaşayan apartman yöneticileri Büyükşehir Belediyesi bütçesi belirlenirken, görüşlerini iletip “katılımcılık” ilkesi gereği söz sahibi de olabilecek.
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21 Haz 2020 - 10:49 Ankara- Belediyeler

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