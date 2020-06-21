Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, babası Osman Çavuşoğlu’na kızı İrem Çavuşoğlu ile birlikte yaptığı sürprizin videosunu Twitter hesabından ’baba, oğul, torun Babalar Günü’nüz kutlu olsun’ notuyla paylaştı. Videoda Çavuşoğlu’nun kızıyla birlikte yaptığı sürpriz sonrası babasıyla sohbet ettiği anlar ve kızıyla yer alan bir fotoğrafı bulunuyor.
21 Haz 2020 - 11:33- Gündem Güncelleme: 21 Haz 2020 - 11:44
Bakan Çavuşoğlu’ndan Babalar Günü paylaşımı
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından babasına sürpriz yaptığı videoyu paylaşıp Babalar Günü’nü kutladı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.