Bakan Çavuşoğlu’ndan Babalar Günü paylaşımı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, babası Osman Çavuşoğlu’na kızı İrem Çavuşoğlu ile birlikte yaptığı sürprizin videosunu Twitter hesabından ’baba, oğul, torun Babalar Günü’nüz kutlu olsun’ notuyla paylaştı. Videoda Çavuşoğlu’nun kızıyla birlikte yaptığı sürpriz sonrası babasıyla sohbet ettiği anlar ve kızıyla yer alan bir fotoğrafı bulunuyor.