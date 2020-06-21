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21 Haz 2020 - 11:52- Belediyeler G: 21 Haz 2020 - 12:16

Çankaya'dan miniklere özel maske

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen’in 21. Yüzyılın halk evleri olarak nitelediği Çankaya Evlerinden biri olan Birlik Çankaya Evi zorlu pandemi döneminde dayanışma örneği gösterdi.

Elif Duman
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Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen’in 21. Yüzyılın halk evleri olarak nitelediği Çankaya Evlerinden biri olan Birlik Çankaya Evi zorlu pandemi döneminde dayanışma örneği gösterdi. Birlik Çankaya Evi eğitmenleri Çankaya Belediyesi gündüz bakımevleri minikleri için pamuklu kumaştan maske üretti.

Çankaya Belediyesi Birlik Çankaya Evi eğitimcileri, içinde bulunduğumuz pandemi sürecinde Çankayalı minikler için dayanışma örneği gösterdi. Birlik Çankaya Evi eğitimcileri, zorunlu hale gelen maske kullanımı için Çankaya Belediyesi kreşlerinde eğitim gören miniklere pamuklu kumaştan maske üretti. Maskeleri üreten eğitimciler, çocukların ilgisini çekecek desenli kumaştan ürettikleri yıkanabilir ve ütülenerek kullanılabilecek maskeleri yetkililere teslim etti. Çankayalı minikler kendileri için üretilen maskeleri, eğitim gördükleri alanlarda sosyal mesafeyi koruyarak kullanmaya başladı.

Çankaya Evi eğitmenlerine duyarlı davranışları için teşekkür eden Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “ Dünya ve ülke olarak zor günlerden geçiyoruz. Hem maddi hem de manevi halkımızın birbiriyle dayanışma göstermesi mutluluk verici. Biz belediye olarak vatandaşlarımızın sağlığını korumak  için dezenfeksiyon çalışmalarımızı sürdürürken bir yandan da ekonomik destek vermeye özen gösteriyoruz. Dayanışmayı her alanda göstermek zorundayız. Bu zor günleri hep birlikte dayanışma ve paylaşma ile atlatacağız” diye konuştu.
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21 Haz 2020 - 11:52 Ankara/ Çankaya- Belediyeler

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