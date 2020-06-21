Büyükşehir’den AŞTİ taksicilerine büyük destek!

Ankara Büyükşehir Belediyesi; kamu kurum ve kuruluşları ve vatandaşlar başta olmak üzere pazar yerleri, esnaf ve toplu taşıma araçlarına hijyen paketleri dağıtmaya devam ediyor. Merkez ve ilçelerde hijyen desteğini sürdüren Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı, AŞTİ Taksi Durağı’nda da taksi şoförlerine içerisinde maske, kolonya ve dezenfektan bulunan hijyen paketleri dağıttı. Yeni bir uygulamayı daha başlatan Ankara Zabıtası, AŞTİ’de 155 araçla hizmet veren taksi durağına ozon makinesi hediye etti.

COVID-19 salgın sürecinin başladığı günden bugüne kadar toplum sağlığı için Başkent esnafına ve vatandaşlara ücretsiz hijyen desteği sağlayan Ankara Büyükşehir Belediyesi, normalleşme sürecinde de bu çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın talimatıyla bir yandan Ankara’nın merkez ve çevre ilçelerinde maske, dezenfektan ve kolonya dağıtımına devam edilirken, yolcu yoğunluğunun yeniden arttığı Ankara Şehirler Arası Otobüs İşletmesi’nde (AŞTİ) hizmet veren taksi şoförlerine de hijyen paketleri dağıtıldı. Ankara Zabıtası yeni bir uygulamayı daha AŞTİ Taksi Durağı’nda başlatarak, araçları dezenfekte eden ozon makinesi hediye etti.

HALK SAĞLIĞI İÇİN TEDBİRLER DEVAM EDİYOR

Başkent genelinde her iş kolundan esnafın yanında olmayı sürdüreceklerini ve tedbirlerin devam ettiğini belirten Zabıta Daire Başkanı Mustafa Koç, taksici esnafına içerisinde maske, kolonya ve dezenfektan bulunan hijyen paketleri dağıttıklarını söyledi.

Maskesi olmayan yolculara maske vermeleri konusunda taksici esnafını uyaran Koç, “Sürecin başından beri maske dağıtımına devam ediyoruz. Büyükşehir Belediyemizin destek olduğu terziler tarafından dikilen maskeleri Ankara’nın her tarafında bulunan esnafımıza ve vatandaşlarımıza ücretsiz ulaştırıyoruz. El ele vererek ve tedbiri elden bırakmadan virüsle mücadelemizde başarılı olacağımıza inanıyoruz” dedi.

YOLCULAR GÖNÜL RAHATLIĞIYLA TAKSİLERİ KULLANABİLECEK

AŞTİ Taksi Durağı’na Büyükşehir Belediyesi tarafından hediye edilen ozon makinesi sayesinde müşterilerin taksilere gönül rahatlığıyla binebileceğini ifade eden Zabıta Daire Başkanı Mustafa Koç, “BUGSAŞ yönetimi olarak ozon makinesini öncelikle AŞTİ’de bulunan taksi durağına hediye etmek istedik. Burada hizmet veren 155 taksi her gün sabah veya akşam ozon makinesi tarafından dezenfekte edilecek” diye konuştu.

Pandemi sürecinde Büyükşehir Belediyesinin verdiği desteklerden çok memnun olduklarını dile getiren taksici esnafı Deniz Başoğlu, “Belediye Başkanımız Mansur Yavaş’a, BUGSAŞ yönetimine ve Zabıta Daire Başkanımıza çok teşekkür ederiz. Bize haftalık olarak dezenfektan gönderiliyor. Hediye edilen ozon makinesi ile her gün araçlarımızı dezenfekte edeceğiz” derken, bir başka taksici esnafı Mevlüt Çoşkun da, “Pandemi döneminde bizlerden desteğini esirgemeyen Belediye Başkanımız Mansur Yavaş’a çok teşekkür ederiz” sözleriyle düşüncelerini paylaştı.

Ankara’nın en büyük taksi durağının AŞTİ Taksi Durağı olduğunu belirten Kenan Uğurlu ise günlük olarak vatandaşlarla iç içe olduklarının altını çizerek, Büyükşehir Belediyesinin hijyen desteğinin hem kendi sağlıkları hem de yolcuların sağlığı için büyük önem taşıdığını vurguladı.