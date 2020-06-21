Milli Savunma Bakanlığı, Babalar Günü için bir video hazırladı. Sosyal medya hesaplarından yayımlanan videoda“Mavi vatanın koruyucuları babalar gününde de görevde. tüm babalarımızın "babalar günü" kutlu olsun” ifadelerine yer verildi.
21 Haz 2020 - 13:33- Gündem
MSB’den Babalar Günü için videolu paylaşım
Milli Savunma Bakanlığı, Babalar Günü dolayısıyla videolu bir paylaşım yaptı. Videoda “Mavi vatanın koruyucuları babalar gününde de görevde. tüm babalarımızın "babalar günü" kutlu olsun” denildi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.