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21 Haz 2020 - 13:33- Gündem

MSB’den Babalar Günü için videolu paylaşım

Milli Savunma Bakanlığı, Babalar Günü dolayısıyla videolu bir paylaşım yaptı. Videoda “Mavi vatanın koruyucuları babalar gününde de görevde. tüm babalarımızın "babalar günü" kutlu olsun” denildi.
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Milli Savunma Bakanlığı, Babalar Günü için bir video hazırladı. Sosyal medya hesaplarından yayımlanan videoda“Mavi vatanın koruyucuları babalar gününde de görevde. tüm babalarımızın "babalar günü" kutlu olsun” ifadelerine yer verildi.

(Neşra Durmaz/İHA)

21 Haz 2020 - 13:33 İHA Ankara- Gündem

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