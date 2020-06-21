Haberler Ankara Haberler Ankara
21 Haz 2020 - 16:15- Ekonomi

Dünyanın en pahalı şehirleri sıralaması belli oldu

Dünyanın en pahalı şehirleri sıralamasında zirve Hong Kong’un oldu. İstanbul ise listede 156. sırada.

209 şehri kapsayan araştırmada 2020 yılında dünyanın en pahalı şehri Hong Kong, en ucuz şehri ise Tunus oldu. Diğer en pahalı şehirler ise Aşkabat, Tokyo, Zürih ve Singapur. ABD ise 6. sıraya yerleşti. New York, Amerika’nın en pahalı şehri unvanını elde etti. Geçen yıl 154. sırada yer alan İstanbul, daha da ucuzladı, bu yıl listeye 156. sıradan girdi.

(İHA)

21 Haz 2020 - 16:15 İHA İstanbul- Ekonomi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Türkiye’nin son 18 yıldaki gelişimi rakamlara yansıdı mask
Türkiye’nin son 18 yıldaki gelişimi rakamlara yansıdı
Türkiye sağlık turizminde gözünü ilk sıraya dikti mask
Türkiye sağlık turizminde gözünü ilk sıraya dikti
Serbest piyasada altın fiyatları mask
Serbest piyasada altın fiyatları
TCMB: “Çin ile swap kapsamında ilk yuan kullanımı gerçekleşti” mask
TCMB: “Çin ile swap kapsamında ilk yuan kullanımı gerçekleşti”
Müjde! Turistik restoran ve kafeterya işletmelerine destek kredisi mask
Müjde! Turistik restoran ve kafeterya işletmelerine destek kredisi
Yıl sonu dolar kuru beklentisi geriledi mask
Yıl sonu dolar kuru beklentisi geriledi
Anket Ankara'nın En başarılı ve En İyi Belediye Başkanı Kim? Ankara Belediye Anketi
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Başkan Ayık müjdeyi verdi! Akyurt yeni hastanesine kavuşuyor! mask
Başkan Ayık müjdeyi verdi! Akyurt yeni hastanesine kavuşuyor!
Covıd-19 dişleri de vuruyor! mask
Covıd-19 dişleri de vuruyor!
Kanıyla kendini vuranı yazmıştı, şüphelisi yakalandı mask
Kanıyla kendini vuranı yazmıştı, şüphelisi yakalandı
Merve Kotan katilinin cezası belli oldu! 2 kez ağırlaştırılmış müebbet... mask
Merve Kotan katilinin cezası belli oldu! 2 kez ağırlaştırılmış müebbet...
LGS sınav yorumları: LGS 2020 soruları nasıldı, zor muydu? İşte Nesibe Aydın Okullarından LGS yorumları mask
LGS sınav yorumları: LGS 2020 soruları nasıldı, zor muydu? İşte Nesibe Aydın Okullarından LGS yorumları
Elazığ’da 20 yaşındaki kızını öldüren cani baba da öldü! mask
Elazığ’da 20 yaşındaki kızını öldüren cani baba da öldü!

GALERİ

3 ev kül oldu, 4 kişi hastanelik! Alevler ormanlık alana da sıçradı - Video Haber mask
3 ev kül oldu, 4 kişi hastanelik! Alevler ormanlık alana da sıçradı - Video Haber
Onlar babalarını hiç göremedi! Şehit çocuklarının Babalar Günü kutlaması yürekleri dağladı! mask
Onlar babalarını hiç göremedi! Şehit çocuklarının Babalar Günü kutlaması yürekleri dağladı!
Unutulmayacak Evlilik Teklifi: 3 yaralı, 7 gözaltı - Video Haber mask
Unutulmayacak Evlilik Teklifi: 3 yaralı, 7 gözaltı - Video Haber
Korkutan kaza! Küçük çocuk şoka girdi - Video Haber mask
Korkutan kaza! Küçük çocuk şoka girdi - Video Haber
Evden gelen kokular onu ele verdi! Görenler şaşkına döndü! - Video Haber mask
Evden gelen kokular onu ele verdi! Görenler şaşkına döndü! - Video Haber
Can Dündar’ın eşi hakkında yakalama kararı çıkarıldı - Video Haber mask
Can Dündar’ın eşi hakkında yakalama kararı çıkarıldı - Video Haber
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL