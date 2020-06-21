209 şehri kapsayan araştırmada 2020 yılında dünyanın en pahalı şehri Hong Kong, en ucuz şehri ise Tunus oldu. Diğer en pahalı şehirler ise Aşkabat, Tokyo, Zürih ve Singapur. ABD ise 6. sıraya yerleşti. New York, Amerika’nın en pahalı şehri unvanını elde etti. Geçen yıl 154. sırada yer alan İstanbul, daha da ucuzladı, bu yıl listeye 156. sıradan girdi.
21 Haz 2020 - 16:15- Ekonomi
Dünyanın en pahalı şehirleri sıralaması belli oldu
Dünyanın en pahalı şehirleri sıralamasında zirve Hong Kong’un oldu. İstanbul ise listede 156. sırada.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.