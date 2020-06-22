Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından Bursa’da yaşanan sel felaketine ilişkin açıklama yaptı. Kurum, “Bursa’nın Kestel ilçesinde meydana gelen selde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Çevre ve şehircilik il müdürlüğü ekiplerimizi yağıştan etkilenen bölgelere sevk ettik. Hasar tespit çalışmalarını hızla yaparak vatandaşlarımızın yaralarını saracağız” ifadelerini kullandı.
22 Haz 2020 - 07:02- Gündem Güncelleme: 22 Haz 2020 - 09:59
Bakan Kurum’dan Bursa’daki sel felaketine ilişkin açıklama
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Bursa’da yaşanan sel felaketine ilişkin açıklama yaptı. Kurum, “Hasar tespit çalışmalarını hızla yaparak vatandaşlarımızın yaralarını saracağız” dedi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.