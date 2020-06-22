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22 Haz 2020 - 10:33- Belediyeler G: 22 Haz 2020 - 10:46

ASKİ ilk adımı attı! Asbestli boruların değişimi için ihale tarihi belli oldu

Başkent Ankara’nın uzun yıllardır kanayan yarası olan asbestli içme suyu borularının değiştirilmesi için harekete geçen ASKİ Genel Müdürlüğü ilk adımı attı.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın yaklaşık bir sene önce Belediye Meclisinde acil yapılması gerektiği için kredi talebinde bulunduğu ancak reddedilen altyapı işleri için ilk adım atılıyor. Altyapı çalışmaları arasında yer alan asbestli boruların değişmesi için temmuz ayında ihaleye çıkacak olan ASKİ Genel Müdürlüğü, yıllardır ihmal edilen şebeke hattının ilk etapta 186 kilometrelik yapımını kendi öz kaynaklarıyla yenileyecek. ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, “Hedefimiz bir yıl içinde asbestli boruların tamamını değiştirmek” dedi.

ASKİ Genel Müdürlüğü; 3 Temmuz 2020 tarihinde Polatlı ve Beypazarı ilçeleri, 9 Temmuz 2020 tarihinde ise Nallıhan ve Ayaş ilçelerindeki asbestli boruların değiştirilmesi için ihaleye çıkacak.

HEDEF 1 YIL İÇİNDE TAMAMLAMAK

İletim hattına toplum sağlığı açısından risk oluşturmayan sağlıklı boruların döşeneceğini belirten ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, “Hedefimiz bir yıl içinde il sınırlarımız altyapısında asbestli boru bırakmayıp, tamamını değiştirmek” dedi.

“… Asbestli ve Kullanım Ömrünü Tamamlamış İçme suyu Şebeke ve İletim Hatları Yenileme İşi” kapsamında ilk etapta;

-Polatlı ve Beypazarı’nda yaklaşık 104 kilometre,

-Nallıhan ve Ayaş’ta da yaklaşık 82 kilometre olmak üzere toplam 186 kilometre içme suyu şebeke hattı yenilenecek.

Mevcut asbestli çimento boruların iptal edilerek kullanım dışı bırakılacağını, şebeke suyunun ise asbestli borulara paralel döşenecek olan ekonomik ömrü uzun, dayanıklı ve insan sağlığına zararsız polietilen borulardan oluşacağını söyleyen ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, çalışmalar esnasında hat üzerinde yer alan şebeke vanalarının da değiştirileceğini ifade etti. Öztürk ayrıca hasara bağlı olarak kırılan ve çöken boruların patlama olasılığının halk sağlığı açısından yarattığı tehdide dikkati çekerek, asbestli hat çalışmalarında sağlık ve güvenlik önlemleri hakkındaki yönetmelik hükümlerine de uyulacağını vurguladı.

ANKARALILAR TEMİZ VE SAĞLIKLI SUYA KAVUŞACAK

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinde boruların yenilenmesi için talep edilen kredinin muhalefetin oylarıyla reddedilmesinin ardından Başkentlileri asbestli içme suyu hatlarından kurtaracak çalışmayı ASKİ Genel Müdürlüğü kendi öz kaynaklarıyla gerçekleştirecek.

ASKİ Yönetim Kurulunun ihaleye çıkılması yönünde aldığı kararın ardından çalışmaları başlatan ASKİ Su İnşaat Dairesi Başkanlığı, 3 Temmuz 2020 tarihinde saat 10.30’da Polatlı ve Beypazarı ilçeleri için, 9 Temmuz 2020 tarihinde saat 10.30’da Nallıhan ve Ayaş ilçeleri için ihaleye çıkacak.

Asbestli ve kullanım ömrünü tamamlamış içme suyu şebeke ve iletim hatları yenileme işinde teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacak. Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde yer teslimi yapılarak imalat için çalışmalara başlanacak. Sürecin tamamlanması ile tüm dünyada kullanımı yasaklanan asbestli borulardan kurtulacak olan Ankaralılar tamamen temiz, sağlıklı ve kaliteli içme ve kullanma suyuna ulaşacak.

13 İLÇEDE 220 KİLOMETRELİK ASBESTLİ BORU DEĞİŞTİRİLECEK

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın talimatı doğrultusunda Ankara’nın 13 ilçesinde kullanılan ancak insan ve çevre sağlığına zarar veren yaklaşık 220 kilometrelik asbestli boru, ekonomik ömrünü tamamlamış pvc ve benzeri hatlar değiştirilecek.

Öncelikli olarak Polatlı, Beypazarı, Nallıhan ve Ayaş ilçelerinden başlanması kararlaştırılırken, Polatlı ve Beypazarı yapım işinin yer tesliminden itibaren 300 gün, Nallıhan ve Ayaş işinin ise 270 gün içinde tamamlanması planlanıyor. 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanan ‘Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik’ kapsamında 2010 yılından itibaren asbest liflerinin ve bu lifleri içeren karışımların, eşyaların imalatı, piyasaya arzı ve kullanımı yasaklandı.
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22 Haz 2020 - 10:33 Ankara- Belediyeler

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